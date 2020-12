Irán está enviando su flota más grande de petroleros a Venezuela, desafiando las sanciones de Estados Unidos, para ayudar a la nación a sobrellevar la paralizante escasez de combustible, según personas con conocimiento del asunto entrevistadas por el medio especializado en finanzas y mercados Bloomberg.

Parte de la flotilla de unos 10 buques iraníes también ayudará a exportar crudo venezolano después de descargar combustible, aseguran las fuentes, que pidieron que no se les identificara porque la transacción no es pública.

El régimen de Nicolás Maduro está ampliando su dependencia de Irán como aliado de último recurso después de que incluso Rusia y China han evitado desafiar la prohibición de Estados Unidos al comercio con Venezuela. La crisis de combustible del país sigue a décadas de mala administración, corrupción y subinversión en la estatal Petróleos de Venezuela desde la época del fallecido mentor y predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

El país que alguna vez fue uno de los principales proveedores de crudo de los EE.UU. y se jactó de tener uno de los precios domésticos de gasolina más bajos del mundo, ahora apenas puede producir combustible.

Los últimos envíos de combustible iraníes enviados a principios de octubre en tres barcos se están agotando, lo que amenaza una escasez más pronunciada en todo el país con colas de horas en las estaciones de servicio.

Una flota del doble de tamaño

La flota actual representa aproximadamente el doble del tamaño de la que sorprendió por primera vez a los observadores internacionales en mayo, cruzando un mar Caribe patrullado por la Armada de los Estados Unidos, para terminar recibidos por el propio Maduro a su llegada.

“Estamos observando lo que está haciendo Irán y asegurándonos de que otros cargadores, aseguradores, propietarios de barcos, capitanes de barcos se den cuenta de que deben mantenerse alejados de ese comercio”, dijo en septiembre Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela.

Varias embarcaciones que transportaron combustible a Venezuela a principios de este año, incluidas Fortune y Horse, apagaron su señal satelital hace al menos diez días, según datos de seguimiento de petroleros de Bloomberg. Apagar los transpondedores parece el método comúnmente utilizado por los barcos que esperan evitar que se les detecte. En otros casos de ayuda iraní a Venezuela, los nombres de los barcos se pintaron y cambiaron para ocultar el registro del barco.

El Ministerio de Petróleo de Teherán se negó a comentar sobre el asunto. Los mensajes enviados a varios funcionarios de Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela, no fueron respondidos de inmediato.

Urge exportar crudo

Además de importar combustible, Venezuela también necesita exportar suficiente petróleo crudo para liberar espacio de almacenamiento y evitar paros en el campo, una tarea que se hizo más difícil por las sanciones contra el régimen de Maduro. La producción en la red de seis refinerías de Venezuela ha disminuido constantemente, y los derrames y los accidentes se han convertido en una rutina. El gobierno de Maduro ha aumentado la presión sobre la infraestructura mal mantenida para garantizar la producción para el consumo local.

Las sanciones han dificultado la importación de repuestos o la contratación de contratistas, y el régimen de Maduro se está quedando sin efectivo.

En consecuencia, las dos naciones también están discutiendo formas para que Irán ayude a Venezuela a reacondicionar su refinería Cardon, la última planta de combustible que opera con más o menos regularidad, dijeron personas con conocimiento de la situación. En 2018, las compañías petroleras chinas también buscaron ayudar a Venezuela a arreglar sus refinerías, pero perdieron el interés después de una revisión de las instalaciones, dijeron personas familiarizadas con esos planes.

Se requiere fabricar piezas desde cero

No está claro si los iraníes podrían lograr lo que los chinos no lograron. Las refinerías de Venezuela fueron construidas y operadas durante décadas por las grandes petroleras estadounidenses y europeas hasta su nacionalización en la década de 1970. Incluso entonces, Pdvsa confió en la tecnología y las piezas de EE.UU. Para el mantenimiento y las ampliaciones. Esto significa que los iraníes necesitarán fabricar ciertas piezas desde cero para realizar reparaciones clave. Algunas correcciones hechas en junio y julio aún no han tenido éxito y cuatro contratistas locales todavía están realizando reparaciones, dijo una de las personas.

Maduro está bajo una renovada presión internacional luego de que la oposición decidiera boicotear las elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, que se consideran ampliamente supervisadas por leales a Maduro. Maduro espera una gran participación para afirmar que tiene apoyo público.

Con información de Bloomberg.