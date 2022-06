Cameron Díaz regresará al cine junto a Jamie Foxx en una comedia de Netflix

Cuatro años después de anunciar su retirada, Cameron Díaz volverá a ponerse al frente de las cámaras para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx que formará parte del catálogo de Netflix.

El propio Foxx confirmó el fichaje este martes al publicar una llamada con Díaz en la que también participó el deportista Tom Brady para dar consejos sobre cómo regresar al oficio, ya que él mismo volvió a jugar en la liga profesional de fútbol americano un mes después de anunciar su retiro.

«Estoy nerviosa pero no sé como hacer esto. ¿Sabes?», se escucha decir a Díaz en la llamada.

Por su parte, la plataforma de «streaming» se limitó a publicar un tuit que afirma que la actriz está «des-retirándose oficialmente».

Cameron Diaz is officially un-retiring!!

She will star with Jamie Foxx in a new Netflix movie — and we have an unexpected person to thank for getting her back in action… https://t.co/BciMJs5bGo

— Netflix (@netflix) June 29, 2022