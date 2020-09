Henrique Capriles pidió este miércoles aprovechar la “rendijita” de oportunidad que abren las elecciones parlamentarias porque, aseguró, “la pelea es peleando, no tuiteando” y pidió a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que acudan como observadores.

“Todo lo hacen porque no es un régimen democrático (…) pero, si deja una rendijita, tenemos que meter la mano en esa rendijista y después meter el pie, para que no se cierre la puerta. Nadie hubiese imaginado que fueran a salir presos, quizás hay una rendijita”, dijo Capriles en un mensaje de vídeo transmitido en sus redes sociales.

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles declaró este miércoles 2 de septiembre, en una transmisión por sus redes convocó “al país a movilizarse y a luchar. No nos vamos a resignar ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. Si pretende quitárnosla nos la va a tener que arrebatar y va a ser peor para él… Por no haber jugado a la democracia (Maduro) está como está”.

Durante casi una hora, en la que no mencionó de forma directa a su hoy detractor Juan Guaidó, pidió dejar de “jugar a ser gobierno en Internet y criticó que parte de la oposición “parece que quiere mantener un estatus en un sector”. EFE

“Vamos a apoyar a mujeres y hombres que quieran abrir caminos”, declaró el dirigente opositor, quien saludó que por primera vez en 16 años se permita en el país la observación internacional. “Ojalá que den los tiempos y venga la Unión Europea”.

“Le anuncio a todos los venezolanos que no vamos a dejar a la gente sin opción”, agregó Capriles, quien dejó claro que no será candidato puesto que sobre él pesa una inhabilitación. “Si no hacemos política sobre la base de las realidades quedamos en el aire”, añadió.

El dirigente opositor dedicó un saludo especial a su amigo el diputado Requesens y subrayó que la excarcelación “no fue a cambio de nada, no fue un trueque”.

“El plan que había se agotó, la agenda que se había presentado al país no dio resultado, se agotó”, remarcó y desacreditó sus conversaciones con el Ejecutivo a través de Turquía, negando haberse reunido.