Prensa Carabobo FC

El granate atraviesa un excelente momento en el Torneo Apertura 2017 y quiere mantenerse en dicho sendero cuando reciba, este domingo, a Deportivo Lara en partido correspondiente a la décima jornada del certamen y que se escenificará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

La Vinotinto Regional tiene como objetivo principal seguir sumando de a tres y saltará al césped sintético de su feudo con la total convicción de hacerlo debido a la fortaleza que posee en el “Gigante de la Bolívar”, pues mantiene 18 partidos consecutivos sin caer en dicho escenario.

Asimismo, el cuadro comandado por Julio César Baldivieso llega a la mitad del torneo con la motivación de haber sumado 10 puntos de 12 posibles en sus últimas cuatro presentaciones, de las cuales tres fueron en papel de foráneo, lo que les permitió saltar al quinto puesto de la clasificación con 15 unidades producto de cuatro triunfos, tres empates y tan solo un tropiezo ante Deportivo Táchira en San Cristóbal.

En la orilla de enfrente, la divisa crepuscular pisa la capital carabobeña ocupando el tercer peldaño con 17 puntos, pero con dos partidos más que los carabobeños y con la necesidad de sumar en Valencia tras haber caído en sus últimas dos contiendas a manos del cuadro aurinegro y Atlético Venezuela.

Por otro lado, la última vez que ambas divisas se cruzaron fue en el Torneo Clausura 2016 y culminó con marcador de 1-0 favorable a la Vinotinto Regional con la estampa de Eduard Bello en el marcador. Adicionalmente el combinado larense deberá enfrentar al club con la mejor defensa en lo que va de competición, pues los industriales han encajado tan solo tres dianas para un promedio de 0,37 goles en contra por partido, además de mantener su valla intacta en cinco de ocho enfrentamientos que ha disputado.

Igualmente, el granate viene de mostrar una de sus mejores versiones en lo que va de competición en donde dio muestra nuevamente de su solvencia defensiva, pero además se reencontró con la concreción, pues no había logrado demostrar su capacidad goleadora en las fechas iniciales de la campaña pese a que el volumen de juego ofensivo siempre había sido alto.

Una de las piezas claves en la artillería granate es Aquiles “El Chino” Ocanto, quien ya suma 38 dianas en su cuenta personal con la Vinotinto Regional y viene con una destacada racha de tres anotaciones en los últimos dos encuentros. El larense, al servicio del granate, analizó la actualidad del cuadro carabobeño y destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico encabezado por “El Emperador” Baldivieso.

“Venimos pasando por buen momento, hemos sabido asimilar la idea del profesor y esperamos seguir así. Se pueden dar cuenta que los goles han venido de jugadas colectivas y así es como le gusta jugar al profesor, con la pelota en los pies. Queremos seguir así para alcanzar nuestros objetivos, que es pelear arriba y quedar campeón”, señaló el irreverente atacante, quien también habló sobre su buen momento y explicó que “estoy trabajando bien, me siento muy bien físicamente y eso se ve en la cancha. Espero poder seguir así para dar lo mejor de mí al club”.

El dueño del dorsal “10” en la oncena valenciana enfrentará a su antiguo club, el de su ciudad nativa y que lo vio crecer como futbolista, sin embargo, ahora resguarda el escudo del Carabobo Fútbol Club y no tendrá duda en marcar si se le presenta la oportunidad, pues ya ha hecho valer la “Ley del Ex” en tres oportunidades vistiendo los colores granates. “Siempre quiero hacer gol y si se me da la oportunidad de hacerlo contra (Deportivo) Lara, así será. No voy a dudar en las oportunidades que tenga para poder marcar y así darle la ventaja a mi equipo”, mencionó el ex rojinegro.

De igual forma, analizó al combinado que hoy dirige Leo González y reconoció el buen momento que han venido atravesando pese a sus últimas dos derrotas, no obstante, fue enfático en que la divisa carabobeña saldrá a hacer respetar su feudo. “Sabemos que ellos pasan por un muy buen momento también. Va a ser un buen partido y esperamos que gane el mejor, pero Carabobo está para grandes cosas y saldremos a conseguir los tres puntos aquí en casa”, declaró con convicción el oriundo de Barquisimeto, a lo que sentenció que saldrán a extender la racha que mantienen en el Misael a “19 (partidos) porque saldremos con todo a conseguir la victoria y no regalar puntos en casa”.

El escenario está listo para que el granate reciba al cuadro en larense en “Gigante de la Bolívar” en busca de tres puntos que le permita seguir afianzándose en lo más alto del torneo y extender su destacada racha de local.

CONVOCATORIA:

– Arqueros: Leo Morales (23), Edixson González (1).

– Defensas: Hugo Soto (4), Josua Mejías (14), José Manríquez (19), Luis Mago (6), Richard Badillo (3), Alejandro Fuenmayor (5).

– Mediocampistas: Marlon Fernández (7), Eduard Bello (21), Juan Colina (20), Carlos Suárez (17), Maurice Cova (15), Christopher Montaña (16).

– Delanteros: Cristian Novoa (12), Aquiles Ocanto (10), Jholvis Acevedo (33), Johan Moreno (11), José Bandez* (18), Tommy Tobar (34).

SUSPENDIDO:

– Carlos Rivero: un partido de suspensión por acumulación de cuatro tarjetas amarillas.

FICHA TÉCNICA:

Partido: Carabobo Fútbol Club vs. Deportivo Lara

Competición: Torneo Apertura 2017

Fecha: Jornada 10 – Domingo 09/04/2017

Hora: 5:00 P.M

Árbitro Principal: Juan Soto (Vargas)

Asistente 1: Rodolfo Salmerón (Vargas)

Asistente 2: Luis Rodríguez (Vargas)

4to. Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Escenario: Polideportivo Misael Delgado de Valencia