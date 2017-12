Los acechantes fantasmas de un posible zapatero de Navegantes del Magallanes sobre Leones del Caracas se evaporaron después de que Henry “Pollito” Rodríguez conectó un envío de Deolis Guerra, en el duodécimo inning, en el Estadio Universitario. La bola superó por pocos centímetros el guante del jardinero Alberth Martínez y dio contra la pared de la pradera derecha.

El rodar de la pelota permitió que Wilfredo Tovar anotara la carrera que dejó tendidos a los navieros en el diamante. Los melenudos pudieron celebrar el laurel 8 a 7, el único triunfo que lograron en la serie a nueve compromisos contra su sempiterno enemigo.

El festejo no solo era por la conquista del lauro, que mantiene al Caracas en carrera por el primer lugar, pues Cardenales de Lara cayó ante Bravos de Margarita. También hacía alabanzas a la imposibilidad de sufrir una vejación similar a la que le inocularon los capitalinos a los eléctricos en la campaña 1979-1980, cuando le ganaron los 14 encuentros que disputaron. Al menos por ahora, ese es el único zapatero que existe entre los Eternos Rivales.

“Esperaba que me llegara un turno así, ya en otras veces me han tocado turnos importantes”, le dijo Rodríguez a la televisora IVC, después de conectar el doble con dos outs en la pizarra. “Ya me había enfrentado a Deolis en el pasado y conozco los pitcheos que tira. Esperé uno de esos y pude conectar el batazo”.

Sobre los hombros de Guerra (0-2) cayó la derrota, mientras que la victoria fue para Yoimer Camacho (3-1), quien logró retirar sin contratiempos la parte alta del último acto.

El comienzo le sonrió a la causa filibustera, pues Jesús “Cacao” Valdez conectó su decimoctavo cuadrangular de la temporada en el primer inning. La bola superó en línea la barda del jardín izquierdo. La fuerza de los eléctricos continuó en el segundo, con un vuelacercas de Andrés Eloy Blanco.

Los dos tablazos fueron olvidados rápidamente por la manada con tres anotaciones en la parte baja del segundo, producidas por dobles de Ramón Cabrera y Tovar, así como por un hit de Rodríguez. El racimo despidió del montículo a Alex Sanabia, iniciador de los navieros.

Una rayita más en el tercer pasaje, luego de un sencillo de Alexander Palma, parecía darle tranquilidad al honor de Leones. No obstante, Magallanes descontó de a poco con un jonrón de Rayder Ascanio en el quinto. El batazo, que salió por el jardín central del diamante de Los Chaguaramos, fue la despedida del juego para Manny Correa, abridor capitalino.

Palma dio un doble en el séptimo para aportarle otra anotación a las pretensiones leoninas, y el batazo ocurrió justo antes de que los azules desplegaran una emboscada, luego de pisar el plato en el octavo inning con un wild pitch de José Ascanio. En el noveno, Jesús Sucre dio un tubey productor de dos rayitas, que le puso el juego en bandeja de plata al cerrador Hassan Pena.

Sin embargo, el cubano no logró darle la victoria al Magallanes. Fue castigado por Jesús Aguilar con un cuadrangular solitario. En el décimo, ambas causas se apuntaron una carrera más, luego de un sencillo de Mario Lissón y un bambinazo de Leobaldo Piña. Los hechos llevaron al empate a siete anotaciones.

En el cierre del undécimo, Jesús Guzmán pudo acabar con el desafío con un vuelacerca, pero su batazo ceñido al poste del jardín izquierdo, fue revisado y cambiado a foul por los umpires.

“Sabemos que tenemos que seguir peleando hasta el final”, comentó Rodríguez. “Vienen los playoffs, la parte más importante de la temporada, en la que todos comenzamos de cero”.

PRENSA LVBP