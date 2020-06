La expectativa está en el ambiente. Ante la posibilidad que anunció Nicolás Maduro de incluir nuevos sectores en la flexibilización de la cuarentena, los centros comerciales se preparan para abrir sus puertas la próxima semana bajo medidas de protección para evitar contagios por COVID-19.

Uso del tapabocas, gel antibacterial, toma de la temperatura y señalización para obligar a mantener el distanciamiento físico son algunas de las normas que implementarán los centros comerciales cuando les permitan iniciar operaciones luego de tres meses inactivos por la cuarentena.

El gerente general del CC Metrópolis, José Rincón, indicó que todavía no han recibido una notificación formal que los autorice a reactivarse la próxima semana, por lo que se mantienen atentos a los próximos anuncios del Ejecutivo nacional. “Estamos esperando el anuncio oficial para poder abrir porque la pandemia ha golpeado a nuestros aliados comerciales y a nosotros también“.

Afirmó que los espacios del centro comercial fueron adecuados siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que los visitantes y comerciantes puedan estar seguros.

Las instalaciones fueron enmarcadas con señales para mantener el distanciamiento físico de un metro entre personas. Asimismo, en el piso se colocaron señalizaciones de manera que los visitantes caminen por ambos sentidos sin chocar unos con otros.

En la feria de comida se disminuyó la cantidad de sillas y mesas para evitar la aglomeración de personas.

Rincón agregó que tienen previsto instalar un túnel de desinfección el próximo lunes y así aumentar las medidas de seguridad sanitaria. “Poco a poco hemos ido haciendo lo necesario. Estamos trabajando de manera segura y nuestros aliados y visitantes podrán estar protegidos”.

Durante los tres meses de alarma nacional, en este CC solo se han mantenido operativas tres ópticas, farmacias y Traki.

Modelo de trabajo 7×7

El esquema de 7 días de trabajo más 7 días de inactividad no resulta viable para el sector de centros comerciales.

El gerente general del Metrópolis señaló que esta modalidad no les favorece a los comerciantes. “Deben aclararnos cómo será este 7×7. Nosotros esperamos que no nos obliguen a cerrar sino que sea por rotación de personal. Es decir, siete días trabaja un grupo y siete días otro grupo. Pero si el 7×7 es siete días abiertos y siete día cerrados no estaríamos ayudando al sector comercial”.

En este planteamiento coincide el personal de condominio del CC Fin de Siglo en San Diego, que también se mantiene a la expectativa para reanudar operaciones el próximo lunes.

Consideraron que no es conveniente activar y luego paralizar este sector comercial. Argumentaron que los encargados de los locales comerciales siguen pagando impuestos y si no producen se hace difícil cumplir con esas obligaciones.

En el Sambil todo está listo

Las medidas de protección sanitaria están presentes en todas las bases del CC Sambil. Al entrar, a los visitantes se le medirá la temperatura y dispensará gel antibacterial.

A esto se le suma la señalización en el piso para que las personas caminen por la derecha o por la izquierda sin toparse de frente.

En el caso de los ascensores solo estarán habilitados para mujeres con niños en brazo o embarazadas, personas con movilidad reducida y personas de la tercera edad.

Dentro de cada local comercial la cantidad máxima de visitantes serán tres personas y se deberá mantener el distanciamiento físico.

En el CC La Granja el protocolo de protección también está activo. Una puerta para entrar y otra para salir, alfombra de desinfección de calzado en la entrada, señalización y espacio delimitado para guardar el distanciamiento físico dentro de los baños son algunas de las medidas utilizadas.

Elineth Silva, jefa de mercadeo del CC La Granja, señaló que todo está preparado para que las tiendas de rubros no priorizados puedan reactivar sus ventas.

En el CC Vía Veneto y Cristal las medidas que se mantienen son la toma de la temperatura, uso de mascarillas y gel antibacterial. Personal de condominio afirmó que en los próximos días colocarán la señalización y sumarán otras medidas sanitarias.

Cines todavía no se reactivarán

Personal del Sambil, La Granja y Metrópolis indicó que todavía no está previsto que los cines abran sus puertas la próxima semana.

Manifestaron que desconocen cómo será el protocolo de reactivación de este sector.