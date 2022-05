Los guayaneses sufren el caos que significan las irregularidades en la prestación de los servicios básicos. A los problemas del gas, de Internet, de la gasolina y la electricidad, el más crítico en Ciudad Guayana sigue siendo la falta de agua potable por tubería.

El 24 de mayo Hidrobolívar reportó una caída de tensión que dejó fuera de servicio el Acueducto Puerto Ordaz y, por ende, se quedaron sin agua las parroquias Cachamay, Universidad y 60% de Unare.

En las mismas publicaciones de la hidrológica se dijo la mañana del 25 que el acueducto restituyó sus operaciones y el servicio retornaría a los hogares de manera progresiva, hasta el llenado del tanque.

“El agua llegó a las 8:00 de la noche y en la mañana se volvió a ir”, comentó una vecina del sector Lomas del Caroní.

En algunas zonas de Castillito, parroquia Cachamay, no hubo ninguna mejora en el servicio y hasta este jueves seguían sin agua en sus hogares.

Cisternas esporádicas no solucionan nada

“Hidrobolívar cree que con mandar de vez en cuando una cisterna solucionan el problema. Eso lo hacen cuando ellos reportan que no habrá agua, pero es que nosotros prácticamente estamos sin agua todos los días y la idea no es estar todo el tiempo bañándose con ponchera, recogiendo agua de madrugada, un poco de tobos y baldes en las casas. Eso no es vida”, denunció una afectada de la urbanización Curagua, parroquia Unare.

Las notificaciones de Hidrobolívar en sus redes sociales reportan casi a diario fallas eléctricas en sus acueductos, y con ello se deja expuesto también el problema en la prestación y rendimiento del servicio eléctrico en la entidad, a pesar de sus dos grandes ríos y sus centrales hidroeléctricas.

Desde el lunes y hasta este jueves, Hidrobolívar notificó de al menos seis suspensiones del servicio en diferentes acueductos de Angostura del Orinoco, Gran Sabana y Caroní. Cuatro de esas suspensiones las atribuyeron a fallas eléctricas, incluida la del Acueducto Puerto Ordaz. Las otras dos, por un mantenimiento en el Acueducto Tocomita, en Ciudad Bolívar, y una reparación de fugas en el sector de Villa Granada, en Puerto Ordaz.

Fuente: Correo del Caroní