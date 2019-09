El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, declaró este lunes después de la reunión del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en el caso de Venezuela.

El representante venezolano destacó que, de esta reunión, surgió una de las resoluciones que tiene más dureza y más acciones concretas en toda la historia de las resoluciones del TIAR.

Entre tantos puntos, Borges quiso destacar tres:

Se unifica, a través del TIAR, una unidad de investigación, inteligencia y persecución de todos los temas que tienen que ver con blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico y violación de los derechos humanos. Esta resolución que se aprueba hoy con 16 votos se convierte, no en una opción para los países, se convierte en una obligación para todos los países de la región. En tercer lugar, se declaró estar en sesión permanente con este órgano de consulta lo cual implica un proceso gradual del incremento de la presión que significa el tratado TIAR.

“Para nosotros es un espaldarazo muy importante como venezolanos, significa, de manera concreta, mecanismos reales para lo que es en estos momentos y una presión y un proceso abierto para que todos a aquellos que son testaferros, familiares y jerarcas del régimen, sepan que se abre un compás de justicia desde Canadá a Argentina para la aplicación de medidas concretas”, explicó el comisionado.

Borges también explicó que la crisis que mantiene Venezuela se debe a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Estamos hablando de los vínculos claros que existen entre Nicolás Maduro, su cúpula, el crimen organizado y la protección de narcoterroristas con grupos armados y paramilitares como es el caso del ELN”, recalcó.

Igualmente, el representante venezolano recordó que el régimen mantiene a delegaciones militares de Rusia, Irán, China y Cuba, las cuales se encargan de defender la tiranía y oprimir al pueblo venezolano que lucha por la democracia.

“Por si eso fuera poco, en Venezuela ha habido una destrucción total del Estado de derecho. No hay justicia, no hay constitución, no hay ley. Se vive un proceso de, simplemente, la ley del más fuerte”, aseveró Borges.

El encuentro se realizó en Nueva York y contó con la presencia de algunos países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Brasil, Colombia, Haití, Estados Unidos y Uruguay, publicó el Centro de Comunicación Nacional.