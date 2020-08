A las 4:00 de la tarde de este miércoles José Colmenarez se incorporó a la fila de conductores en la estación de servicio Girón, pero a las 11:30 de la mañana de este jueves, el tanque de su vehículo seguía vacío y su estómago también.

A pesar de que a las 6:00 de la mañana inició el despacho en esta gasolinera, el combustible se acabó antes del mediodía. Solo llegaron 9 mil litros, indicó el personal de la bomba.

Colmenarez denunció que repartieron 80 números, pero la mayoría fueron para funcionarios y personas que no estaban en la cola. “Aquí estamos amanecidos, sin haber comido. Nosotros sentimos y sufrimos también. Vienen los funcionarios, echan gasolina y nos dejan a nosotros de últimos”.

Contó que necesita la gasolina para movilizarse a buscar gas doméstico, porque en su casa no tienen cómo cocinar los alimentos. “Me tuve que traer a mis niños para no dejarlos sufriendo en la casa sin comida. Vine a echar gasolina para ver si podía resolver hoy para llevarles pan y no dejarlos pasando hambre”.

Unos metros más adelante de Colmenarez, estaba Keivi Cortez, trabajadora del sector salud. Luego de 18 horas en fila, y no haber echado gasolina, lo único que sentía era frustración. “Yo necesito trasladarme, yo estoy en un hospital centinela. Nosotros estamos combatiendo el COVID-19 y no nos prestan el apoyo”.

Manifestó que ha intentado colocar gasolina en las estaciones premium pero no ha logrado el objetivo. “Esto es un caos, triste pero cierto”.

Otras de las E/S que despacharon combustible la mañana de este jueves, fueron La Isabelica y la Michelena. El común denominador: Las colas kilométricas que se perdían de vista.

Cuatro días en fila estuvo Juan José Mendoza en la E/S Michelena. “Esto ha sido fatal”, dijo tajantemente.

Dormir en el carro, aguantar calor y frío, lluvia y no tener un baño a dónde ir, fue lo que vivió Mendoza en los últimos días. “Me parece completamente injusto todo lo que está pasando. Además, vienen los policías y se meten primero sin hacer la cola”.

En la E/S Michelena el despacho comenzó a las 9:00 de la mañana de este jueves, después que llegara la cisterna con 23 mil litros, informó un efectivo militar.

En Naguanagua, en la mayoría de las estaciones no estaban surtiendo gasolina. Pese a ese panorama, los conductores se mantenían en fila con la esperanza de que llegara una cisterna.

El encargado de la E/S Santa Ana señaló que desde el pasado sábado no reciben combustible y no saben cuándo llegará.

En el caso de la E/S Paramacay, pese a que este miércoles surtieron, en horas de la mañana de este jueves el despacho no había iniciado.

En la gasolinera Naguanagua, en la avenida Valencia, tampoco surtieron gasolina.

Durante el recorrido, se constató que las estaciones premium El Trigal, Parque Trigal, Cabriales, Guaparo y La Granja no tenían combustible. En estas dos últimas, los conductores solo podían comprar gas.