Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), advirtió que, según los resultados de la última encuesta de coyuntura realizada por la organización, la operatividad en las empresas del sector se redujo al 18%. Esto como consecuencia de la paralización de actividades por el Estado de Alarma Nacional decretado en marzo por el Gobierno nacional, para frenar la propagación del COVID-19.

El gremialista así lo confirmó, en una entrevista transmitida por el canal Globovisión, en donde explicó que los esquemas que establece el Ejecutivo, a través de la fase 7+7, “no son viables en el sector industrial que necesita estar activo todo el tiempo. Hay que implementar un protocolo para que podamos trabajar de forma segura”, recalcó.

Celis considera que las medidas del Estado deben apuntar a una reactivación económica permanente: “Tiene que haber túneles de desinfección, tomar la temperatura al personal, uso obligatorio del tapabocas, reducir las visitas externas (…) las autoridades deben velar por que no se desvíen los protocolos, sancionar a los infractores, pero no paralizar a la economía, porque no podemos seguir perdiendo más empresas ni empleos”, subrayó.

De la msima forma, el presidente de Conindustria insistió en que los empresarios requieren flexibilidad en el pago de aranceles e impuestos. “Necesitamos tener flujo de caja para pagarle a los empleados”, apuntó.

La encuentra por otro lado muestra que el 89% de los industriales consideran insuficientes y deficientes las medidas económicas del Gobierno para apoyar a las empresas venezolanas ante la emergencia del COVID-19.

Hasta finales del mes de marzo, solo el 25% de las empresas reportó haber sido beneficiadas con el pago de nóminas a los trabajadores por parte del Gobierno nacional, especialmente las PyMES y algunas productoras de alimentos, ante lo cual un 13% de los consultados destacó que esta medida no aplicó para su empresa, reseñó bancaynegocios.