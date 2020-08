Pedro Ezequiel Romero Muñoz, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), murió luego de presentar signos de insuficiencia cardíaca y de no recibir atención médica en el Hospital Militar de Caracas.

Un compañero de componente de Romero Muñoz relató a la periodista de la fuente militar Sebastiana Barráez, que a la hija del coronel la recibió un médico el jueves en la noche en la parte externa del centro asistencial, ya que no les permitieron el ingreso.

“Le comunicó que no podían atenderlo porque no había cupo ni oxígeno“, afirmó. Por tanto, envió al coronel al estacionamiento, donde estaban ubicadas unas carpas, asegurándole que ahí lo atenderían.

En el lugar, había dos médicos que ratificaron que no podían recibir al oficial, por lo cual le recomendaron a la hija trasladarlo a un Centro de Diagnóstico Integral, a otro hospital o a una clínica. Posteriormente, la coronel llevó a su padre al Centro Clínico de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Al llegar allí, dejó su auto afuera de las instalaciones de Emergencia. Se dirigió a pie hasta las puertas del recinto, donde la atendió una capitana. Le informó que por la hora y la pandemia del COVID-19 no había médicos. Solo le recomendó que lo trasladara al Poliedro o al Centro Asistencial de Coche, acción que realizó, pero recibió la misma negativa: no hay médicos, no hay camas libres, no hay oxígeno“, argumentó la fuente.

Sin la posibilidad de poder internarlo, la hija del coronel lo llevó nuevamente a su casa, donde intentaron estabilizarlo. El domingo 23 de agosto, la hija de Romero Muñoz coordinó su traslado al Hospital Victorino Santaella de Los Teques, en Miranda. Lo ingresaron en horas de la tarde y falleció dos días después.

“Nos encontramos desasistidos, desamparados; tristeza e impotencia son los sentimientos que emergen ante tanta indolencia y desidia por parte de los organismos descritos. ¿Cómo es posible que la hija no haya recibido el apoyo y la solidaridad de su órgano superior, a pesar de haberlos requerido en reiteradas oportunidades?”, denunció el informante.

