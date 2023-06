En primer lugar, la Sala denunció que “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Las autoridades sostienen en el país no se han producido de manera “sistemática y generalizada” los delitos de homicidio, detenciones arbitrarias, de tortura y de persecución, tal y como lo sostiene la Fiscalía de la CPI.

En segundo lugar, el juzgado tomó nota del hecho de que “las investigaciones internas parecen estar generalmente dirigidas contra los perpetradores directos”, los cuales en su mayoría son funcionarios “de bajo nivel”. Hasta ahora ningún alto responsable ha sido investigado ni mucho menos condenado por ordenar o no impedir las graves violaciones a los Derechos Humanos.

Medidas de investigación limitadas