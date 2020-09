Es solo cuestión de tiempo si no se toman las medidas pertinentes. Según el ingeniero Luis Fernando Arocha, el Lago de Valencia podría alcanzar en cualquier momento su cota máxima y superar el muro de contención, quedando expuestos a una tragedia por inundación los al menos 40 mil habitantes de las urbanizaciones del sureste de la capital aragüeña, como La Punta, Mata Redonda y Paraparal.

El también presidente de la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Carabobo advirtió que el lago ya superó la cota 414, lo que significa que está a solo un metro de alcanzar su nivel máximo, que es 415 metros sobre el nivel del mar. Esto representa un alto riesgo para quienes viven en esas comunidades, ya que el muro de contención “podría romperse o las aguas simplemente podrían pasar por encima de él”.

Arocha no dudó al señalar a quienes considera responsables por esta situación: no es el Colegio de Ingenieros de Aragua ni el de Carabobo, sino el gobierno de Hugo Chávez y luego el de su sucesor, Nicolás Maduro. “Ellos son los que durante 21 años tuvieron y tienen la oportunidad ejecutar las obras que se requerían en Valencia y Maracay, con los recursos de los mayores ingresos petroleros en la historia republicana del país, pero no lo hicieron”.

A su juicio, al no haberse materializado ninguna de las alternativas heredadas de los gobiernos de la denominada Cuarta República para solucionar el crecimiento del lago, hoy la situación es crítica. El aumento del nivel de la cuenca ha sido indetenible y, de no corregirse, se seguirán generando problemas que inevitablemente afectarán la salud colectiva.

“Hago responsable al gobierno de Maduro y a los gobiernos regionales de lo que pueda ocurrir allí (en las adyacencias del lago)”, insistió el especialista. “En los últimos 21 años el país cayó en una verdadera crisis sanitaria y ambiental a consecuencia de la irresponsabilidad e indolencia en cuando a la manera de atender la problemática del Lago de Valencia.

Una solución urgente

A pesar del panorama complejo, Arocha puso nuevamente sobre la mesa una solución que había sido propuesta en su momento por el extinto Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), organismo que además presidió. Se trata del envío de aguas del Lago de Valencia hacia el río Tuy en La Victoria, Aragua, mediante una tubería que sería instalada en el borde de la autopista desde el sureste de Maracay.

Pero para eso, explicó, se necesitan recursos financieros que faciliten la reactivación de las estaciones de bombeo de las aguas del lago. “Es la única y más rápida alternativa que queda para controlar el crecimiento y, de esa forma, se pueda tratar de bajar lo más rápido posible el nivel mientras ideamos otra solución”, expuso.

Una vez enviadas las aguas del lago hacia el río Tuy, agregó, serían captadas en Santa Teresa, donde pasarían a una planta de pretratamiento antes de ser enviadas a la planta de Caujarito, que es la potabilizadora más grande que sirve a Caracas. Además, si se reactiva la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Guayos, una parte de las aguas del lago podría ir a Pao-Cachinche.

Según el representante de la Comisión de Agua, las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de las plantas de aguas residuales vinculadas al lago también representan un desafío, ya que están totalmente paralizadas: la de Taiguaiguay, en Aragua, y la de Los Guayos, se encuentran prácticamente cubiertas por el agua de la cuenca, mientras que la de La Mariposa, en Valencia, está deteriorada y en el abandono.

Inundaciones en el sur de Valencia

Por tercera vez en dos semanas y quinta en lo que va de año, este martes 8 de septiembre los habitantes de Trapichito, en el sur de Valencia, se vieron afectados por el desbordamiento del caño La Yuca luego de varias horas de lluvia intensa. Esto debido a falta de trabajos de ampliación y profundización del canal, según los vecinos. El resultado fue una octogenaria fallecida y decenas de viviendas anegadas.

Arocha consideró que las inundaciones que han tenido lugar en el sur de Valencia desde que comenzó la temporada de lluvias son consecuencia de la no atención a la limpieza del caño La Yuca, que es competencia tanto de la Alcaldía de Valencia como de la Gobernación de Carabobo.

Fue enfático al señalar que estos organismos deberían tener las partidas presupuestarias correspondientes para la limpieza de todos los caños y canales conductores de las aguas pluviales y servidas que llegan al Lago de Valencia y, en época de invierno, también al embalse de Pao-Cachinche.

“Todo lo que estamos viendo esta semana y lo que veremos en los próximos días, porque la temporada de lluvias todavía no termina, es responsabilidad del gobierno”, sentenció. “No descarto que surjan graves problemas en los sectores de Carabobo y Aragua, incluyendo la pérdida de vidas como ya ocurrió en el sur de Valencia”, donde falleció la octogenaria presuntamente ahogada.