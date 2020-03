La áspera relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva dos décadas. En 2007 el entonces presidente Hugo Chávez dijo que se saldría del organismo multilateral, sin embargo, eso no ocurrió. Con Nicolás Maduro al mando continuaron las descalificaciones.

Hace unos meses el mandatario indicó que el FMI promovía modelos destructivos en la región y políticas que provocaban el «colapso estructural, económico, institucional y social» en los países. El 15 de marzo Maduro pidió financiamiento a esa institución, reseña un trabajo especial de cronica.uno

¿Qué tipo de financiamiento pidió Maduro?

—El 15 de marzo el Gobierno envió una carta dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva. «Acudimos a su honorable organismo para requerir su evaluación respecto a la posibilidad de facilitar un financiamiento de $5000 millones para la emergencia (COVID-19)». Las autoridades venezolanas solicitaron un Instrumento de Rápido Financiamiento (RFI por sus siglas en inglés), que no es un programa económico, sino un recurso para emergencias.

¿Para qué sería destinado el financiamiento ?

—Según la misiva, los fondos serían empleados para «fortalecer los sistemas de detección y respuesta» del COVID-19, una pandemia mundial declarada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo. El último balance entregado por las autoridades registraba 36 casos en Venezuela hasta el 17 de este mes.

¿El Gobierno cuenta con recursos para la pandemia?

—El 10 de marzo en un encuentro por el Día Nacional del Médico, Maduro dijo que había «aprobado todos los recursos necesarios a pesar de las sanciones criminales», para que el país estuviera dotado de «todos los test y de todos los recursos para prevenir y proteger» a Venezuela del coronavirus. Hasta ese momento la nación no reportaba ningún caso.

¿Por qué el FMI rechaza otorgar el financiamiento?

—El 17 de marzo se conoció que el FMI rechazaba aprobar el financiamiento. El organismo argumentó que no podía considerar la solicitud de un préstamo ($5000 millones) de emergencia por parte de Venezuela para combatir el coronavirus, debido a que sus miembros no tienen claridad si reconocen a Juan Guaidó o a Nicolás Maduro como presidente.

¿Reconoce el FMI a Guaidó como presidente de Venezuela?

—Desde enero de 2019, cuando el jefe de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado de la nación, este recibió el apoyo de más de 50 países, que hasta ahora lo reconocen. El FMI que está conformado por 184 países no ha fijado posición. Sin embargo, durante un año no había ocurrido una situación de esta índole que ameritara una respuesta clara por parte del organismo.

¿Qué dice el Parlamento?

—»Hace falta una elección presidencial libre, que nos permita tener un Jefe de Estado reconocido por el mundo. La carta de Maduro es desatinada en el sentido de que no es reconocido por los países miembros del FMI y mucho menos por quienes lideran esta institución. Es significativo que Maduro le escriba una carta al FMI -una carta de intención- después 30 años de descalificación, diciendo que este es culpable de la pobreza en Venezuela, pues ahora reconocen que el FMI es la solución a la pobreza del país. Es el reconocimiento también de que su modelo fracasó y de que es incapaz de contener las crisis, por tanto, necesita recurrir al símbolo del capitalismo mundial», dice el diputado Ángel Alvarado a Crónica.Uno.

¿Qué es el Instrumento de Rápido Financiamiento (IFR)?

—Según el Fondo Monetario Internacional, el IFR «proporciona asistencia financiera rápida y de acceso limitado a países miembros que enfrentan una necesidad urgente de balanza de pagos, pero que no necesitan aplicar un programa propiamente dicho». Brinda respaldo para atender necesidades urgentes, como por ejemplo las causadas por shocks de precios de las materias primas, catástrofes naturales, situaciones de conflicto y posconflicto y emergencias debidas a situaciones de fragilidad.

¿Qué se necesita para que el FMI apruebe un IFR?

—»El país miembro que solicita asistencia en el marco del IFR debe cooperar con el FMI en los esfuerzos por resolver las dificultades de balanza de pagos y describir las políticas económicas generales que se propone aplicar», revelan las condiciones del organismo. Venezuela no cumple con estos deberes desde hace más de 15 años, lo que también complica su situación con el bloque.

¿Cómo son las condiciones de financiamiento por IFR?

—Según expone el FMI en su página web, «el acceso está limitado a 37,5 % de la cuota cada año y 75 % en forma acumulada. El nivel de acceso en cada caso depende de las necesidades de balanza de pagos del país. La asistencia financiera proporcionada como parte del IFR está sujeta a las mismas condiciones de financiamiento que la Línea de Crédito Flexible (LCF), la Línea de Liquidez Precautoria (LLP) y los Acuerdos de Derecho de Giro y debe reembolsarse en 3¼ a 5 años».

¿Qué dicen los expertos?

—A juicio del economista Asdrúbal Oliveros, entre el FMI y Venezuela existe un «limbo institucional». Asimismo, advierte que la solicitud del gobierno «demuestra un grave problema de flujo de caja externo». «Utilizan la figura del Instrumento IFR que tiene el organismo multilateral, es decir, Maduro no pretende aplicar un plan de reformas, sino acceder a los recursos externos. Una vía rápida, pero fácil políticamente y que se apalanca en la grave situación que existe actualmente en los mercados internacionales», explicó en su cuenta de Twitter.

