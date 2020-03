View this post on Instagram

Mañana en la madrugada es decir en unas cuantas horas deberíamos ver reflejada en el norte de Valencia el agua. Créanme que me he convertido en el CoronaVirus de Hidrocentro porque los cargo al trote y esperemos que mañana de verdad empecemos a ver el agua en nuestras casas a medida que se van haciendo las maniobras. Tenía tiempo que no llegaba a mi casa tan mamaoooooo como hoy. Pero no me rindo ni me rendiré jamás. Que viva Carabobo 🦇🦇🦇