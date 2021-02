Cuba afirmó este viernes que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (BPC) le excluyó “injustificadamente” de la Serie que organiza y rechazó consideraciones de su comisionado, Juan Francisco Puello, sobre la no participación de la isla en ese evento deportivo por supuestas razones políticas.

“Rechazamos absolutamente las recientes declaraciones de Juan Francisco Puello. Ningún problema político afecta el desarrollo del béisbol cubano ni la asistencia a la Serie del Caribe. Fue la CBPC la que excluyó al país de esa lid injustificadamente”, manifestó la Federación Cubana de Béisbol (FCB) en su cuenta de Twitter.

Asimismo la Federación de Béisbol del país caribeño aseguró que “Juan Francisco Puello se ha extralimitado en sus consideraciones sobre temas políticos en Cuba”.

“Denunciaremos sus palabras y acciones ante la WBSC y las ligas miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe”, agregó en el mismo tuit.

El presidente del Comité Olímpico Cubano (COC), Roberto León Richards, también se pronunció en Twitter, con un mensaje en el que calificó de “intolerable” que Puello “acuse a Cuba de problemas políticos que impiden su presencia en la Serie del Caribe de Béisbol”.

El periódico deportivo digital Jit -publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba- recordó que el titular de la CBPC, el dominicano Puello declaró recientemente que “lo de Cuba es un asunto que tiene que ver con lo político. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto ese tema se quedará tranquilo”.

En ese sentido, el portal deportivo cubano sostiene que “lo cierto es que, ahora mismo, Cuba vuelve a ser protagonista de un evento en que no participa, y en una Confederación (CBPC) a la cual no le dejan pertenecer sus propios miembros” y afirma que las razones están en “las ideas que sostiene Puello. No hay de otra”.

Medios estatales cubanos recuerdan que Cuba es uno de las naciones fundadoras como miembro del la Confederación de Béisbol del Caribe.

En 1949, la primera Serie del Caribe se desarrolló en el entonces Gran Stadium de La Habana, en la actualidad estadio Latinoamericano, considerado la catedral del béisbol en la isla.

En esa ocasión el club habanero Almendares ganó la corona de la Serie caribeña, el primero de los ocho títulos que ostenta en ese evento, siete de ellos en doce ediciones antes de su retirada del la Confederación en 1960, y uno en 2014 tras su retorno a ese certamen en el que ha participado desde esa fecha como país invitado.

La última vez que Cuba participó en una Serie del Caribe fue en el 2018 en Guadalajara, México, donde los Criollos de Caguas de Puerto Rico ganaron el torneo.

Cuba no estuvo representada en 2020 en la Serie disputada en San Juan, según sus organizadores porque hubo dificultades con el tiempo disponible para tramitar los visados estadounidenses, necesarios para viajar a Puerto Rico, alegaciones que la Federación Cubana de la disciplina consideró “ambiguas” así como el hecho de que la isla no ha sido aceptada como miembro pleno de la CBPC.