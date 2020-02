El canciller de Austria, Sebastian Kurz, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, coincidieron este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde ambos representantes conversaron sobre la crisis que atraviesa Venezuela y reafirmaron el apoyo al líder opositor venezolano, Juan Guaidó y a las elecciones libres.

Kurz recalcó que Austria y Canadá, apoyan de manera absoluta el camino de las elecciones libres para lograr un cambio en Venezuela.

“Canadá es un socio muy importante para nosotros, tanto económica como políticamente. Tenemos muchos objetivos compartidos, como el empoderamiento de las mujeres y nuestro apoyo a elecciones libres y justas en Venezuela”, dijo Kurz en su cuenta personal de Twitter.

Durante su gira internacional, el Presidente (E) Juan Guaidó se reunió con Kurz en el marco del Foro Económico de Davos, Suiza. En el encuentro, el representante austriaco manifestó su preocupación por la situación que vive actualmente Venezuela.

En su primera parada en Norteamérica, Guaidó fue recibido por Justin Trudeau y conversaron sobre la necesidad de consolidar acciones internacionales para defender los Derechos Humanos en Venezuela.

“Fue un placer conocer a Justin Trudeau. Canadá es un socio importante para Austria. Tenemos muchos objetivos compartidos como mantener el apoyo a elecciones libres y justas en Venezuela”, escribió el canciller austríaco.

