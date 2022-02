El Atlético de Madrid femenino anunció que la futbolista venezolana Deyna Castellanos obtuvo el premio Jugadora Cinco Estrellas del mes de enero tras una gran participación con su club durante ese periodo.



De acuerdo con El Nacional, la criolla resaltó que de todos los premios, a este le da mucho valor porque lo brinda la afición. Por ende, el reconocimiento le llena de alegría y la sigue dando un gran impulso.



“De todos estos premios le doy mucho valor porque lo da la afición. Eso es algo que me llena mucho de orgullo y que me ilusiona mucho”, destacó Deyna.



Luego de disputar el derbi de la capital española, un encuentro ante el Real Madrid donde ganaron 3-2 aseveró que “el último partido fue un encuentro que creo que fue uno en los que el equipo se vio mejor en todos los sentidos. Un resultado bastante justo pero la verdad merecíamos mucho más”.



“Sabemos que es un rival que está por encima de nosotras que está haciendo las cosas muy bien y nosotros vamos con esa humildad, pero con ganas de pisar fuerte y traernos los 3 puntos”, añadió Deyna.



Enfatizó que el equipo se encuentra muy motivado y está ilusionado con muchas ganas de jugar. Esto, de cara al próximo duelo que tendrá su equipo frente a la Real Sociedad. Considerad como un duro rival a vencer en la liga femenina de España.



Cabe destacar que no es la primera vez que Deyna Castellanos recibe está distinción. El premio se lo otorgaron en los meses de diciembre y enero en la temporada 2020-2021 y en septiembre y octubre del año pasado.



La atacante tuvo un mes de cuatro con cuatro goles. El primero lo marcó ante Villarreal, en la goleada de su club 5-0 el 12 de enero. En su segunda oportunidad marcó doblete, uno de penal en tiempo de reposición, que le valió la remontada contra Sporting de Huelva 3-2.



Luego en el juego de semifinales de la Supercopa de España ante Levante. La “Reina” marcó el tanto para poner adelante a las colchoneras que al final sellaron su triunfo 3-2.



