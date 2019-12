Logramos rescatar a la diputada Yaneth Fermín del secuestro que pretendían los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar que llegaron a su casa en la Lagunita esta tarde.

La diputada Delsa Solórzano confirmó la información, acompañada por el presidente interino Juan Guaidó y la también diputada Adriana Pichardo.

El presidente interino Juan Guaidó denunció el hostigamiento al que el gobierno tiene sometidos a los diputados, en este caso la parlamentaria Yaneth Fermín, quien este viernes intentó ser trasladada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a la sede de Boleíta.

El mandatario aseguró que la actuación gubernamental demuestra el miedo del gobierno al 5 de enero, cuando quedará patentizada la unidad de la oposición en torno a un proyecto de país. “Tienen miedo a lo inevitable, tienen miedo al pueblo, pero no vamos a permitir que sigan amedrentando, como lo hizo hoy el TSJ de Maduro entre gallos y media noche”.

Para Guaidó, los funcionarios que llegaron hoy al edificio Lagunita Country Club, donde reside la diputada Fermín, sufren igual que todo el pueblo. Ellos no pueden hablar, pero tienen que dar la cara por los dan la orden pero se quedan en sus casas tranquilos.

Según el presidente, el pueblo exige normalidad. “Por eso estamos aquí y vamos a defender a nuestros diputados. Esos funcionarios no mostraron orden ni credenciales, pueden ser cualquiera”. Exigió al gobierno que deje la intimidación, pues el cambio es inevitable.

La diputada Adriana Pichardo aseguró que el apartamento de la diputada está limpio. Cualquier cosa que aparezca allí fue sembrada posteriormente.

Más temprano, la diputada Fermín denunció la presencia de tres funcionarios de la Dgcim en la puerta de su apartamento. No mostraron orden ni credenciales. Ella decidió esperar la llegada de sus abogados para trasladarse a Boleíta, donde al parecer sería interrogada. “Les dije que esperaré a mis abogados y ellos me dijeron que no se van a mover de ahí hasta que yo los acompañe”.

Juicio a Carlos Lozano y otros tres diputados

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro, convocó reunión extraordinaria de la Sala Plena para el lunes, con el objeto de analizar la solicitud formal de antejuicio de mérito interpuesta por Tarek Willians Saab contra los diputados de la Asamblea Nacional Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba.

El fiscal los acusa por delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213 y 285, todos del Código Penal. También por los delitos de asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Diputada Yaneth Fermin denuncia que el DGCIM estaría allanando su residencia en El Hatillo. Esto a menos de un mes para la votación en la que está en juego la reelección de @jguaido el 5 de enero y horas después del anuncio de una sesión del @TSJ_Venezuela para allanar… pic.twitter.com/LqlsFY0crK — Osmary Hernandez (@osmarycnn) December 14, 2019