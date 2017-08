La audiencia preliminar de Lisbeth Añez fue diferida por cuarta vez este lunes y ahora quedó fijada para el 6 de septiembre a las 9:00 a.m, informó Luis González Añez, hijo mayor de la presa política conocida como “Mamá Lis”.

Lisbeth Añez, el ángel de los presos políticos, permanecerá en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde se encuentra recluida desde el pasado 11 de mayo. La arrestaron cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Estados Unidos para tratarse la hepatitis que padece.

“Mamá Lis” fue procesada por un tribunal militar e imputada por traición a la patria y rebelión militar. El domingo cumplió 108 días privada de libertad. Su delito fue llevarle ropa, comida y medicinas a los presos políticos.

La abogada Jeannette Prieto indicó que la jueza Yamile Salazar Salazar del Tribunal 4to de Control Militar de Macuto se presentó al recinto a las 11:43 a.m, cuando la audiencia estaba prevista para las 8:30 a.m. Cerca de la 1:00 p.m, Luis González Añez esperaba el traslado de su mamá pero no ocurrió.