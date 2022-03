No es una cuestión de simple percepción, ni tampoco algo que solo te ocurre a ti o a tus allegados. Se trata de una realidad presente prácticamente en todo el país: hay una escasez de bolívares, más allá del efectivo, que cada día dificulta más a los venezolanos hacer transacciones en medio de una economía multimoneda.

Entre los más afectados están las personas y empresas que necesitan cambiar dólares o cualquier otra divisa por la moneda nacional para realizar algún tipo de pago. Meses atrás, bastaba con publicar un estado en WhatsApp con la frase “se venden dólares” para concretar el intercambio en apenas minutos.

Ahora, el volumen de bolívares disponibles no satisface la demanda. ¿La causa? Según dos especialistas consultados por El Carabobeño, son varios los factores que pudieran estar incidiendo:

1- Fenómeno estacionario

Para el economista Alejandro Castro, gerente de operaciones de la firma Econométrica, la escasez de bolívares registrada con mayor intensidad durante las últimas semanas responde a un fenómeno estacionario que usualmente se presenta entre febrero y marzo, debido a la alta demanda de bolívares por parte de personas naturales y empresas para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR).

En Venezuela solo es posible pagar el ISLR en bolívares y el plazo máximo para hacerlo es el próximo 31 de marzo. Si, por ejemplo, una empresa debe pagar en impuestos el equivalente a unos 20 mil dólares, deberá acudir al mercado oficial y tratar de vender esos 20 mil dólares, a cambio de la moneda nacional.

“Si no consigue en el mercado cambiario oficial, va al no oficial, pero en este hay muy poca gente que tiene 20 mil dólares en bolívares disponibles para cambiar”, explicó. “Muchos terminan realizando la transacción a descuento, es decir, por una tasa aún más baja a la que esté marcando el tipo de cambio oficial o no oficial”.

A su juicio, esta situación origina una caída del tipo de cambio, o lo que técnicamente se conoce en economía como apreciación del tipo de cambio. En pocas palabras, se hace más costoso conseguir bolívares que dólares, bajo el escenario económico actual.

2- Inyección de divisas vía intervención cambiaria

Con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio (precio del dólar) en el país, el Banco Central de Venezuela (BCV) decidió realizar intervenciones en el mercado de divisas, las cuales consisten en inyectar dólares a la economía, poniéndolos a la venta en las mesas de cambio. En 2021 se realizaron al menos 66 intervenciones y hasta enero de 2022, al menos cinco, equivalentes a 287,5 millones de dólares.

El BCV ha logrado parcialmente su objetivo, ya que el tipo de cambio se ha mantenido estable. Sin embargo, las inyecciones de dólares van en detrimento de la disponibilidad de bolívares en circulación, ya que la gran oferta de divisas por parte del mercado oficial hace que ocurra una apreciación del tipo de cambio y que sea mucho más difícil conseguir bolívares.

“La inyección de divisas o intervenciones del BCV, si no están bien calculadas, propician una escasez de bolívares que termina perjudicando el buen funcionamiento de la economía”, advirtió el economista Hermes Pérez, en entrevista con El Carabobeño. “La venta de divisas saca liquidez de la economía, porque el BCV recibe bolívares a cambio de los dólares que oferta en las mesas de cambio”.

Pérez conoce bien cómo opera el BCV, porque trabajó durante 31 años en la institución. Como último jefe de las mesas de cambio, recordó que cuando había un excedente de liquidez (bolívares en circulación) en el país, producto de que el gobierno haría algún pago importante, el banco intervenía con la venta de divisas. Mientras que cuando había poca liquidez, limitaban las intervenciones.

“La función de los bancos centrales es tratar de mantener el flujo constante de liquidez necesaria para que la economía funcione de manera correcta”, reiteró el especialista. “Es un balance delicado que un banco central debería estar en capacidad de mantener”.

3- Menor recurrencia al financiamiento monetario

Contrario al que ha sido su comportamiento habitual desde que asumió el poder en 2013, en los últimos meses la administración de Nicolás Maduro ha dejado de cubrir el déficit fiscal con dinero inorgánico producido por el Banco Central de Venezuela (BCV). Es una medida que para Castro ha resultado acertada, pese a la poca disponibilidad de bolívares.

En el pasado reciente, el modus operandi del Ejecutivo venezolano para monetizar el déficit fiscal consistía en entregar pagarés al BCV y este, en contraparte, le otorgaba bolívares que eran vaciados a la economía, generando mayor presión en los precios de bienes y servicios, porque a mayor cantidad de bolívares circulando, la tendencia de los precios es al alza.

“Afortunadamente eso ya no lo están haciendo. La administración de Maduro está teniendo un poco de sentido común, y está haciendo las cosas un poco mejor en materia económica”, consideró Castro, quien es egresado de la Universidad Central de Venezuela. “Hay bastante mejor manejo en términos fiscales”.

El gobierno ha ido reduciendo el gasto público en términos reales, lo que implica una menor recurrencia al financiamiento monetario que, a su vez, se traduce en una menor expansión del volumen de bolívares que circulan en la economía, al tiempo que se inyecta una mayor cantidad de divisas.

4- Política monetaria restrictiva del crédito

La poca, o más bien casi nula, capacidad que tienen los bancos para otorgar créditos debido a la alta tasa de encaje legal fijada por el BCV también incide en la falta de bolívares que hoy padecen los venezolanos, consideró Castro. Aunque el encaje pasó de 85 % a 73 % este año, sigue siendo una tasa “muy restrictiva”.

Por el momento, es poco lo que la banca comercial puede aportar en cuanto a lo que se denomina como dinero secundario, que es el generado cada vez que un banco otorga un préstamo. Y es precisamente esta una de las vías para aumentar la liquidez monetaria en bolívares.

“Pero, lamentablemente, el esquema actual del ente regulador, que mantiene bastante ajustada la tasa de encaje, hace que eso sea bastante difícil que ocurra, por lo menos en el corto plazo”, señaló el gerente de operaciones de Econométrica. “El acceso al crédito va a tardar un tiempo en volver de forma importante, tanto para las personas naturales como para las empresas”.

¿Qué hacer ante la escasez de bolívares?

Castro recomendó a quienes necesiten cambiar divisas por bolívares para realizar algún pago abrir una cuenta custodia y hacer el cambio por esa vía porque, además, el intercambio se realizaría tomando como referencia la tasa de cambio del mercado oficial, que sigue siendo “bastante atractiva” respecto a la no oficial.

“Sale mejor, es más práctico y hasta más seguro ir al mercado oficial, depositar los dólares en efectivo y al momento o en 24 horas, cambiar tus dólares de la cuenta custodia por bolívares al cambio oficial, que tiene una mejor tasa”, aseveró. Actualmente, en Venezuela alrededor de 15 entidades bancarias, entre públicas y privadas, ofrecen el servicio de cuentas en divisas.

Aunque el tipo de cambio no oficial es levemente superior al oficial, en la práctica y en medio de la escasez de bolívares, conseguir empresas o personas dispuestas a comprar las divisas a la tasa no oficial es muy difícil, sostuvo el economista, por lo que la gente termina vendiendo sus dólares a descuento, a una tasa mucho más baja.

Este viernes 4 de marzo el tipo de cambio en el mercado paralelo cerró en 4,52 bolívares por cada dólar y el oficial, en 4,32. De acuerdo a sus estimaciones, es muy probable que durante las próximas semanas la tasa del tipo de cambio se mantenga estable o que, inclusive, se continúe registrando una leve apreciación cambiaria.