La Fundación Cultural Latinoamericana de Oro (Funculatino) otorgó su máximo galardón a la diputada de la Asamblea Nacional Adriana Pichardo, por su lucha en la defensa de los derechos humanos de los más de 700 presos políticos que existen en el país.

Funculatino reconoció el trabajo que desde el año 2014 ha emprendido la parlamentaria miembro del Parlamento del Mercosur en defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos, junto a su partido Voluntad Popular.

“A pesar de la persecución y la intimidación en mi contra, me he mantenido firme en mi bandera de lucha a lo largo de todos estos años, por lo que recibir este premio me llena de orgullo y reafirma mi compromiso de seguir trabajando sin descanso”, expresó.

Pichardo considera que recibir el premio a la excelencia 2019 le llena de fortaleza y representa un mayor compromiso “con lo que es para mí en un objetivo claro de vida, que es la defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos por igual”.

El reconocimiento será entregado este miércoles 31 de julio, en el auditorio del Centro Cultural Chacao, en el estado Miranda, en el marco del 3er. Encuentro Internacional de la Cultura Hispana-Venezolana 2019.

“En mi trayectoria como activista de los DDHH no he hecho distinción entre las personas que piensan igual o distinto al régimen, por el contrario he levantado mi voz y desde mi posición tanto en la Asamblea Nacional, como en el Parlamento del Mercosur, en la Comisión de Derechos Humanos, me he dedicado a denunciar y documentar cada una de las violaciones graves que todos los venezolanos hoy vivimos producto de esta enorme crisis en la que estamos sumergidos y a causa del régimen opresor que no quiere abandonar el poder”, expresó.

La parlamentaria aseguró que pese a la persecución seguirá trabajando en pro del bienestar y la libertad del pueblo de Venezuela, reseñó El Universal.