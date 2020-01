Los dirigentes del Sindicato Único de Empleados del estado Sucre (Suepples), Ramón Gómez, Carlos Ochoa y César Morales, fueron detenidos ilegalmente por las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que se declaran en huelga de hambre para exigir la restitución de sus derechos.

La información fue revelada por el secretario general del Sindicato de la Asamblea Nacional, José Vicente Rivero, quien publicó un video en sus redes sociales en el cual el Ramón Gómez, explica la situación.

Detenidos los dirigentes sindicales del Sindicato Único de los Empleados de los Poderes Públicos del Estado Sucre: Ramón Gómez y Carlos Ochoa. Detenidos en el momento en el cual se disponían a entregar un documento en la Gobernación después de terminada una Asamblea General. pic.twitter.com/FDKZA1DAVF — Raquel Figueroa (@raquel_fig) January 30, 2020

Gómez asevera que la versión de las autoridades sobre el caso está errada, pues en ningún momento los sindicalistas agredieron a los funcionarios policiales ni violaron ninguna barrera de seguridad, acusaciones que reciben por parte de los oficiales que los detuvieron cuando se dirigían a la Gobernación de Sucre para entregar un documento.

“En ningun momento agredimos a los funcionarios ni traspasamos las barreras de seguridad. Los agredimos fuimos nosotros por agentes del gobierno. Me quitaron mis documentos, me agredieron, me han faltado el respeto y en estos momentos estoy siendo detenido ilegalmente”, afirmó.

Leer más: http://talcualdigital.com