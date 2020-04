El comisario Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), confirmó este miércoles 22 de abril la destitución de los funcionarios José Gregorio Domínguez y José Aldama, quienes ocupaban las jefaturas de región y subdelegación, respectivamente, de la policía científica en Carabobo.

“A Domínguez yo lo separé del cargo, igual que a Aldama, para que la investigación sea más limpia y no digan que ellos están interfiriendo. Lo más sano era separarlos de la investigación que se está realizando en el estado Carabobo”, dijo Rico mediante un vídeo publicado por Prensa Cicpc, sin dar detalles sobre el caso.

Sin embargo, el marte 21 de abril se conoció que la destitución de los funcionarios se habría hecho efectiva en horas de la tarde del lunes 20 de abril, por órdenes del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La medida también habría incluido a Pedro Velasco, funcionario adscrito al Cicpc, quien ocupaba el cargo de director de la Policía de Carabobo.

Las destituciones, así como una serie de allanamientos a residencias y comercios ubicados en Carabobo y Falcón, ocurrieron luego que el pasado 15 de abril fuese detenido en Caracas por presunto narcotráfico Raúl del Gallego, junto a otras dos personas que al parecer se habrían identificado como funcionarios adscritos a la policía científica, entre esos, Orlando Silva.

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, informó el lunes que en efecto las operaciones que se estaban llevando a cabo en la entidad federal con la venia del Ministerio de Interior, Justicia y Paz estaban relacionadas con presuntos casos de narcotráfico de bandas que operan en el centro-occidente del país.

A través de las redes sociales circularon varias fotografías en las que se podía apreciar a Rico junto a Silva, y a Domínguez junto a del Gallego. Según El Pitazo, las destituciones de los tres funcionarios del Cicpc en Carabobo tendrían que ver con su supuesta vinculación con los hombres detenidos en Caracas hace una semana.

Douglas Rico junto a Orlando Silva

En el audiovisual difundido esta tarde, Rico señaló que sí conoce a Silva y agregó que la fotografía en la que aparecen juntos es real. “Sí conozco al señor Orlando Silva, porque es una persona acreditada por esta institución (Cicpc) desde hace más de 20 años, cuando yo ni siquiera era director”.

El director general del Cicpc explicó, sin detallar, que Silva está siendo investigado por un grupo de hombres y mujeres responsables, “a la orden del ministerio (no especificó cuál)”, y que está atravesando por circunstancias que tendrá que resolver y “plantear si es inocente o culpable”.

“Yo no voy a salir por la puerta de atrás. Si tengo que separarme del cargo es porque el presidente (Nicolás Maduro) así lo decida y no por la guerra sucia que estás haciendo”, apuntó en relación a las acusaciones en su contra hechas desde el exilio por el dirigente opositor y ex preso político, Salvatore Lucchese.

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Fuentes informaron a El Carabobeño que Domínguez, además de haber sido apartado de sus funciones como máxima autoridad del Cicpc en la región, también habría sido destituido de su cargo como secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Rafael Lacava. Sin embargo, hasta la fecha la gobernación no se ha pronunciado al respecto.

El equipo de El Carabobeño solicitó información en horas de la tarde de este miércoles a dos autoridades del gabinete de Lacava sobre la permanencia de Domínguez al frente de la secretaría, tomando en cuenta los hechos recientes, pero ninguno respondió a la solicitud.

El comisario Domínguez cambió la biografía de su cuenta en Instagram, suprimiendo el cargo de: “Jefe de la delegación estadal de Carabobo” y dejando únicamente “Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Carabobo”.