El presidente Iván Duque rechazó la intención de diálogo manifestada en las últimas horas por los exjefes de las Farc que anunciaron su regreso a las armas.

Radio Caracarol difundió una nota según la cual Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa aseguraron que están abiertos al diálogo siempre y cuando haya una constituyente.

A esto, el primer mandatario colombiano respondió que ese planteamiento no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se ha hecho evidente por parte de la acción coordinada de la justicia: “Ellos son narcotraficantes”.

En la carta enviada por los guerrilleros que proponen rearmarse ellos sustentan su decisión en “la historia de traiciones padecida, que no deja otra alternativa”. Duque dijo que el anuncio no lo tomó por sorpresa, pues desde la captura de Jesús Santrich, se habían confirmado las intenciones de este grupo de personas de no abandonar las actividades delictivas financiadas por el narcotráfico. “Eso no fue un hecho sorpresivo como lo quieren presentar.Ya sabíamos el prontuario criminal de estas personas”.

La carta que enviaron Márquez, Santrich y el Paisa dice:“esperamos que en el futuro podamos encontrarnos nuevamente bajo circunstancias en las que la contraparte (el Estado) actúe sin la perfidia con que lo hizo en este sentido intento de reconciliación que volvió trizas”.

