El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana precisó hoy en un comunicado que todas las solicitudes de visa presentadas por los migrantes venezolanos hasta esta medianoche serán procesadas y atendidas.

La Cancillería recordó que el Gobierno ecuatoriano, mediante un decreto ejecutivo, decidió normalizar la situación migratoria de los venezolanos, con la entrega de la visa Verhu, que incluye “requisitos mínimos” en su tramitación.

En una primera fase, este tipo de visa se tramitaba a través del llamado “consulado virtual”, pero luego los peticionarios debían presentarse en las oficinas de la Cancillería para obtener el documento.

Esa cartera de Estado informó que dichas oficinas se encontraban operando “con las medidas de prevención sanitaria dispuestas para preservar la salud de los usuarios y los funcionarios”, por la pandemia del coronavirus.

El Gobierno ecuatoriano estableció el procedimiento de visado humanitario para la permanencia regular de ciudadanos venezolanos, debido al alto flujo de personas de esa nacionalidad que llegó al país en los últimos años.

El martes pasado, en una rueda de prensa virtual, grupos de inmigrantes venezolanos pidieron a las autoridades que prorroguen el periodo para tramitar el visado.

La petición consideraba que muchos inmigrantes venezolanos están afectados por el desempleo o el cierre de las fronteras, generadas por la expansión del COVID-19, lo que impedía a muchos cumplir con los requisitos necesarios para obtener la visa de excepción.

“Demandamos a las autoridades nacionales a generar una respuesta adecuada, incluyente e integral, conforme a los parámetros de derechos humanos”, manifestaron hoy portavoces del colectivo.

La prórroga intenta evitar que “miles de personas caigan en condición de mayor vulnerabilidad, enfrentando multas que no podrán pagar y aplicar a un sistema de registro que ha tenido una serie de inconsistencias y limitada efectividad”, puntualizaron.

Yasmira Hera, presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos del Ecuador, afirmó que hay cientos de casos de venezolanos que no tienen dinero para solicitar la visa, lo que les ha llevado a trabajar de manera autónoma e informal, por lo que muchos han recibido multas.

“Hoy una cantidad de gente que me escribió, me llaman para pedirme que intervenga por ellos”, dijo Hera al relatar que muchos de sus compatriotas no disponen de los 50 dólares que se requieren para tramitar la regularización.

Por ello, algunos grupos de migrantes venezolanos han pedido a la Defensoría del Pueblo de Ecuador a impulsar acciones de protección en su favor.

Hasta mayo de 2020 Ecuador había emitido 33.822 visas de excepción por razones humanitarias, y 58.985 otro tipo de visados, en el marco del proceso de regularización iniciado en agosto de 2019, según datos proporcionados por la Cancillería en esa fecha. EFE