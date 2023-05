Quien pidió la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo fue el gobierno de Estados Unidos. Una afirmación tajante que Gustavo Azócar explica en detalle para comprender por qué Nicolás Maduro entregó la estructura de este otro zar petrolero venezolano.

Maduro necesita hoy más que nunca del gobierno de EE.UU. y de la comunidad internacional porque sus finanzas están en cero, él está en bancarrota, afirma tajante el periodista y consultor político Gustavo Azócar. El también magister en estrategia sabe que esa es una información que Maduro no explica a sus seguidores porque le debe dar vergûenza haber tenido que sacar a El Aissami para que EEUU pudiera reconsiderar la posibilidad de aliviar las sanciones.

No hay dinero para pagar la nómina de médicos, maestros, policías, pero sobre todo de los militares, que es la que le sale más cara, según Azócar. «El apoyo de la cúpula militar a Maduro dejó de ser gratis, tiene un costo financiero, económico. Hoy ellos dirigen 14 ministerios y Pdvsa, tienen todas las oficinas de planificación, presupuesto y finanzas, ellos manejan la plata. Significa que los militares le están cobrando a Maduro muy caro para mantenerlo en el poder. Los apoyos valen plata y él lo sabe».

El Aissami, Hezbolá y Pdvsa

El relato prosigue. Cuando Maduro empezó a buscar dinero mandó gente a Pdvsa, pero se encontraron con que no había dinero, lo invertido en criptomonedas hoy no aparece. «Se perdieron 25 mil millones de dólares que supuestamente habían vendido en petróleo».

Fue a tocar la puerta de los chinos y les dijo necesito dinero prestado, pero la respuesta fue contundente: No habrá ni un dólar, ni un yuan, ni un peso, hasta que nos paguen los 60 mil millones de dólares que nos deben. detalló.

Según la narración de Azócar, Maduro tocó la puerta de Putin, quien se sacó los bolsillos y le dijo: » ¿Qué te voy a prestar si yo no tengo plata?. Estoy para que me presten pues tengo más de un año en una guerra que no he podido ganar».

La única opción, de acuerdo con Azócar, era el Tío Sam. «Llamó a Gustavo Petro para que en su nombre tocara la puerta de los americanos, lo cual hizo, y obtuvo una respuesta: Nosotros podemos hacer algo para mandarle una platica, pero primero tiene que sacar de ahí a Tarek El Aissami».

Lee también: Suben a 80 los detenidos por tramas de corrupción

El analista afirmó que los americanos le entregaron a Petro una carpeta con todos los soportes qe demostraban en qué estaba metido Tarek El Aissami con Irán. Petro viajó a Caracas con la carpetica bajo el brazo y le dijo mira lo que tienen los EEUU de todo lo que está haciendo este señor Tarek con los iraníes, con Hezbolá; con las fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en guerra asimétrica y operaciones de inteligencia militar.

Barcos y aviones iraníes, un tránsito constante

Hay informes de agencias de inteligencia de EEUU que vinculan a El Aissami con los iranìes en cosas muy oscuras, turbias. Azócar destalló en particular, la llegada de armas, explosivos y drones, en cuya fabricación Irán es una potencia, reconocida en el ámbito mundial.

«Con el apoyo de El Aissami, los iranies montaron un centro de acopio en Venezuela y empezaron a traer, en aviones de Mahan Air que aterrizaban en Punto Fijo, o en barcos que atracaban también en Falcón, en Puerto Cabello, La Guaira, Puerto La Cruz y en Maracaibo, todo el arsenal que necesitaban para sus objetivos».

Eran operaciones camuflajeadas. En el viaje, los transpondedores de los barcos eran apagados para que los satélites no los ubicaran. Supuestamente traían comidas y carros para el supermercado y los concesionarios iraníes que establecieron en Venezuela y que les servían de mampara, pero que en realidad, debajo de esa mercancía lo que venía eran armas, explosivos y drones para operaciones en América del Sur y del Centro, aseguró el declarante.

Todos esos negocios los tenía Tareck El Aissami con los iraníes, según Azócar. «Montaron en Venezuela una base de operaciones continental de Hezbolá y eso, obviamente, es peligroso no solo para Venezuela, también para Colombia, Brasil, para todo el continente. Es grande el peligro que significa para el hemisferio que Irán haya tomado a Venezuela como su cabeza de playa, esa era realmente la gran preocupación de los americanos«.

Maduro tuvo que tomar la decisión de sacar a Tareck El Aissami frente a la evidencia que le mostraron, pero para que los iraníes no se molestaran porque le estaban sacando a su hombre, tenía que armar un escándalo que justificara su salida, reveló Azócar.

Así surge una estrategia: Reventar la olla de corrupción y decirle a los iraníes que esa fue la causa de su salida. «Queda bien con los iraníes porque sacó a El Aissami por la supuesta olla de corrupción, bueno ni tan supuesta porque es verdad, y complace a los gringos porque lo sacó a la espera de que comiencen a liberar algunas sanciones contra Pdvsa».

Después de la caída de El Aissami vino la cumbre en Bogotá que montó Petro para pedir el levantamiento de las sanciones. Azócar calificó el evento como «pura publicidad, ruido, bulla, propaganda»

Regados por el continente

¿Es el principio del fin de los iraníes en Venezuela?

Ciertamente la salida de Al Aissami y de toda su estructura constituye un duro golpe para Hezbollah y en general para la estructura criminal de los iraníes en Venezuela. De hecho, tres semanas después que sacaron a El Aissami, el ministro de petróleo de Irán llegó a Caracas a preguntar ¿cómo quedamos aquí?, ¿qué está pasando?.

Te interesa leer: MCM: “El andamiaje de rusos, iraníes, chinos, terroristas y narcos ha convertido a Venezuela en una mega lavadora de dólares”

Pero no será el final. Seguiremos viendo un montón de cosas porque tienen muchos años en el país y sus negocios turbios están regados por más de la mitad de la nación, en especial en Falcón, Carabobo, Aragua, Anzoátegui , Bolívar y Nueva Esparta. «No es que no haya en el gobierno más gente que los apoye, pero de alguna manera quebraste la estructura en el país y en Latinoamérica».

A su juicio, lo que realmente está detrás de todo esto es el planteamiento de Maduro de que regresen a Venezuela todas las petroleras internacionales, que se levanten sanciones y Pdvsa pueda regresar al mercado internacional. Nada de eso podría ocurrir si Tarek El Aissami, el hombre de Irán, de Hezbollah dentro de Pdvsa, permanecía en el ministerio.

Lo que sigue

Despues de la llegada de Chevron, petroleras de varios países están en conversaciones con EE.UU. para lograr la autorización y venir a Venezuela sin arriesgarse a sanciones. Repsol, Total, Eni, British Petroleum, hay todo un loby que se está haciendo al más alto nivel para que así como se autorizó a Chevron, se puedan expedir licencias a otras empresas. Azócar no tiene dudas de que, de manera prgresiva, van a empezar a levantarse algunas sanciones a Pdvsa, para permitir el retorno de alguna de esas empresas petroleras».

Esto, obviamente, no se hubiese logrado si Maduro no hubiera hecho concesiones, sacar a El Aissami fue una concesión. EE.UU., por su parte, permitió la caída del gobierno interino y la salida de Guaidó hacia norteamérica. «En la medida en que cada una de las partes vaya haciendo concesiones, vamos a ir viendo como poco a poco se van a ir abriendo las llaves y grifos de Pdvsa y aumentará su participación en el mercado internacional».

¿Puede salir Alex Saab?

-No, eso si no lo creo. EE.UU tiene claro que permitir la salida de Saab puede producir un costo enorme, no es que no pueda ocurrir porque a la hora de la negociación puede pasar cualquier cosa, pero tendría Maduro que hacer una concesión muy grande para que quizás el gobierno americano considerara la posibilidad de sacar a Saab. ¿Qué está dispuesto a entregar Maduro que sea del mismo peso y el mismo nivel? Es ahí donde se puede trancar el serrucho.

¿Qué pasó con el dinero de Pdvsa?

-Se lo robaron. Hubo mucha gente que pagó y dijo a quién le pagó, la mayoría en criptomonedas. También hubo empresas que se llevaron el petróleo y no pagaron, entre ellas unas vinculadas a Alex Saab y a su socio Alvaro Pulido, por montos de cerca de 3 mil millones de dólares. Pero es que fueron 25 mil millones de dólares los que están desaparecidos, de ese monto hubo una parte que pagaron pero el dinero no llegó a las cuentas de Pdvsa.

-La llamada Ley Antibloqueo, una copia fiel de la iraní que lleva el mismo nombre, fue aprobada por la Asamblea Nacional. Ella permite que no haya licitación pública. Así pueden entregar las obras a dedo a sus compadres, pagar y recibir dinero en efectivo sin contabilidad, facturas, ni nada. Hay mucho petróleo que se vendió y fue pagado en efectivo, sin facturas, hoy esos maletines llenos de dólares no aparecen. El mamotreto que construyeron en la antigua avenida Francisco Fajardo, hoy Cacique Guaicaipuro, en Caracas, costó un millón de dólares y lo pagaron en efectivo.

El que no podía pagar en efectivo pagaba en criptomonedas y habrá que preguntarle a Joselit Ramírez y toda su banda, que eran los que negociaban, dónde está ese dinero. Además, con esos pagos en criptomonedas, la que termina perdiendo es la República, porque recibe entre el 20 y el 30% de lo que que valen las criptomonedas en el mercado. Como la ley antibloqueo permite todo eso, estos señores hicieron fiesta.

Pdvsa es inauditable. Si algún día auditamos lo que perdió Venezuela producto de todas estas negociaciones absurdas, aquí a más de uno le va a dar un infarto, porque se pierde de vista todo lo que se robaron estos señores con la ley antibloqueo y las criptomonedas. No hay cifra con las que tu puedas mostrar lo que se robaron.

¿Bravuconada o chantaje perfecto?

¿Maduro está en capacidad real de adelantar las elecciones?

–La amenza del adelanto de las elecciones es una bravuconada de Maduro, un discurso para el auditorio, para que el chavismo madurismo crea que es un tipo duro. «Cada vez que quiere pedir los 3 mil 200 millones de dólares, que además va a manejar la ONU, amenaza con eso. Es el chantaje perfecto. O me entregas el oro de Londres o voy a adelantar las elecciones, o me quitas las sanciones o adelanto las elecciones. El gobierno de EE.UU. y la comunidad internacional lo tienen bastante claro.

Devolver el dinero congelado no es tan sencillo. No es que Biden levanta el teléfono y le dice a otro presidete hazle un zelle a Maduro que está pelando. Eso no es así, hay un trámite burocrático, jurídico, administrativo, hay que firmar cientos de papeles para que esa plata pueda ir a una cuenta de la ONU, pero como Maduro está acostumbrado a manejar el país como una hacienda, él cree que todo el mundo se maneja igual. Lamentablemente Maduro va a tener que esperar mucho más tiempo para que le hagan el zelle que quiere.

La explosión en Las Tejerías

¿Quién es Ernesto Guevara?

-Ernesto Guevara era un sindicalista que transmutó a contratista. De la noche a la mañana empezó a manejar mucho dinero, que nadie sabe de dónde salió, a montar empresas en Panamá y EE.UU. y que terminó teniendo una flota de aviones. Cuando los americanos empezaron a indagar, encontraron cosas extrañas.

En esa casa, en la que el gobierno de Maduro pretende hacer creer que explotó una bombona de gas pese a que parece que hubiese caído un misil ruso, ocurrió un evento que tiene todas las características de un atentado organizado por mafias, incluso del narcotráfico. Eso lo vimos en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar, o en México con el «Chapo» Guzmàn.

Evidentemente una persona que tenía una riqueza que casi nadie podía justificar, puede haber dejado cuentas pendientes, o deudas. Se requiere una investigaciòn especial, internacional, que pudiera determinar las verdaderas causas de la explosión.

Tengo información de que Erneto Guevara no está en Venezuela, incluso se dice que está en EEUU como testigo protegido de la DEA, según información extraoficial que he recibido sujeta a verificaciòn.

A Azócar le llama la atención que el gobierno trate de ocultar el hecho tras una supuesta explosión de una bombona de gas, pero reconoce que no es el primer hecho de esta naturaleza. «Está el supuesto suicidio de Leoner Azuaje, que todo parece indicar que no fue tal cosa, en una situación similar a la de Fernando Albán, en la que que después que dijeron que se había lanzado desde una ventana, tuvieron que desmentirse y aparecieron dos custodios presos».