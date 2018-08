El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que el Gobierno prepara una nueva base de cálculo para los tickets de alimentación que se anunciará junto con las tablas salariales.

Los cestatickets no han desaparecido. Ya están a punto de presentarse las tablas salariales para la administración pública y la propuesta para la (empresa) privada, y en esas tablas están establecidos los cestaticket con una unidad de medida diferente a la Unidad Tributaria, dijo el funcionario en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, sin precisar más detalles.

Hasta ahora, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cestatickets Socialista para los Trabajadores, el monto de este beneficio laboral se calcula con base en la Unidad Tributaria. Hasta este mes la base de cálculo es 61 Unidades Tributarias diarias, es decir, 1.830 UT mensuales para un valor de BsS 2,16.

Al momento del anuncio del aumento de salario mínimo a BsS 1.800 no se detalló si estaba incluido el cestaticket. El mismo Rodríguez dijo la semana pasada que se mantenía, pero no fue si no hasta hoy cuando dio más informació

Con información de Banca y Negocios