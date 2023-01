Tras la derrota ante el Inter, la primera de la temporada en la Serie A, en la pasada jornada, el Nápoles recondujo su camino hacia el título de la competición con una victoria solvente y sin discusión ante el Sampdoria (0-2) que languidece en la clasificación y permanece anclado en los puestos de descenso.

Fue el día del homenaje y el recuerdo a Gianluca Vialli y a Sinisa Mihajlovic, dos legendarios futbolistas del club de Génova fallecidos días atrás. Ahora, el equipo que dirige Dejan Stankovic poco tiene que ver por el momento con el que ellos conocieron. Un club dominador en el fútbol italiano y habitual en los torneos europeos.

Ahora, el Sampdoria puja por no descender. Con doce derrotas en diecisiete partidos tiene mala pinta su futuro. Cualquier contratiempo deshace al conjunto de Stankovic. Y frente el Nápoles, favorito al título, sufrió unos cuantos.

Y eso que el líder pudo tomar ventaja a los seis minutos por una falta dentro del área de Rosario Abisso que supuso un penalti para los visitantes que Matteo Politano estrelló en el poste y diez más tarde fue Víctor Osimhen el que pudo marcar aunque lo evitó el meta Emil Audero.

Pero tan abrumador era el dominio napolitano, deseoso de dejar atrás el contratiempo de la jornada pasada, que acertó en la siguiente ocasión, en el 19. En un centro al área del portugués Mario Rui que Osimhen definió con la puntera.

La situación se complicó aún más al borde del descanso, cuando el venezolano Tomás Rincón, por culpa de una dura entrada, innecesaria, sobre Osimhen, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez.

Pudo se mayor y más cómodo el nuevo triunfo del Nápoles que no cerró el encuentro hasta el tramo final, de penalti. Una mano dentro del área de Ronaldo Vieira propició el tiro desde los once metros que esta vez Elif Elmas no falló.

Ficha técnica:

Sampdoria: Emil Audero; Jeison Murillo (Alessandro Zanoli, m.46), Bram Nuytinck, Nicola Murru; Mehdi Leris, Tomas Rincón, Ronaldo Vieira (Flavio Paoletti, m.83), Tommaso Augello; Valerio Verre (Gonzalo Villar, m.54), Manolo Gabbiadini (Filip Djuricic, m.46) y Sam Lammers (Daniele Montevago, m.83).

Nápoles: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Min Jae Kim (Amir Rrahmani, m.46), Juan Jesús, Mario Rui; Eljif Elmas (Giacomo Raspadori, m.87), Stanislav Lobotka, Andre Zambo Anguissa (Tanguy Ndombele, m.66); Matteo Politano (Hirving Lozano, m.62), Khvicha Kvaratskhelia (Piotr Zielinski, m.62) y victor Osimhen.

Goles: 0-1, m.19: Victor Osimhen. 0-2, m.82: Elif Elmas, de penalti.

Árbitro: Rosario Abisso. Expulsó con roja directa a Tomás Rincón (m.39) y mostró tarjeta amarilla a Nicola Murru y Jeison Murillo, del Sampdoria y a Juan Jesus y Andre Zambo Anguissa, del Nápoles.

Incidencias: encuentro de la decimoséptima jornada de la Serie A disputado en el estadio Luigi Ferraris de Génova