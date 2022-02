El ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca Vega, anunció a través de la red social Twitter, que en conjunto con el ministro de Turismo, Alí Padrón, y los equipos técnicos de Inparques, citaron al empresario Rafael Oliveros, para iniciar el proceso administrativo derivado del evento realizado en el Parque Nacional Canaima.

El mencionado empresario, presidente del Grupo La Marea, se dedica a usufructuar desde el punto de vista turístico, no solo espacios en el parque nacional, también Playa El Agua, en Margarita, es uno de los destinos en los que desarrolla sus actividades.

Según lo publicado por el portal Primer Informe, que reveló detalles del cumpleaños de Oliveros en la cima del Tepuy Kusari al que asistieron personalidades como Osmel Souza, Titina Penzini, la periodista Angela Oraa, operadores financieros, profesionales de distintas áreas, familiares, entre otros, el empresario intervino el área en el Tepuy Kusari para adaptar los toldos y las carpas en las que se hospedarían sus influyentes invitados.

La ONG SOS Orinoco denunció el daño ambiental en el fragil ecosistema del Tepuy ocasionado por la presencia de personas y de equipos en el lugar.

El tuit de Lorca Vega no abunda en detalles. Se desconoce a qué tipo de sanciones estaría expuesto Rafael Oliveros, quien fue juramentado por Nicolás Maduro como miembro del Consejo Nacional de Economía, en calidad de coordinador del llamado «Motor Turístico», uno de los nueve motores con los cuales Maduro planeaba recuperar la economía en 2016, un plan que terminó en el fracaso, detalló Primer Informe

Pero el fracaso no tocó la puerta de Oliveros.El ha desarrollado un próspero negocio que desarrolla en área del parque nacional, designado en 1994 por la Unesco como Patrimonio Mundial Natural, lo cual obliga a preservar la frágil ecología de estas entidades únicas de un elevado interés geológico.

Siempre según Primer Informe, el ex decorador de interiores devenido empresario turístico, logró promover sus negocios gracias a sus conexiones con el gobierno. Obtuvo las autorizaciones necesarias para operar en la Gran Sabana, puerta de entrada a los milenarios Tepuy, cuando Marleny Cabello, esposa de Diosdado Cabello, oficiaba como Ministra de Turismo.

A través de su grupo empresarial, Oliveros ha promovido paquetes turísticos que incluyen visita y estadía en la cima del Tepuy Kusari, uno de los más emblemáticos de la Gran Sabana. El paquete lo llaman «Kusari Under The Stars» (Kusari bajo las estrellas), y los clientes reciben una atención con lujo de detalles.

Hoy en conjunto con el Ministro de Turismo @AliErnesto32 y los equipos técnicos de Inparques, citamos al empresario Rafael Oliveros, para iniciar el proceso administrativo sancionatorio con motivo al evento realizado en el P.N. Canaima.@nicmaduroguerra@delcyrodriguezv pic.twitter.com/icJMHzU9bE — Josué Lorca Vega (@JosueLorcaV) February 11, 2022

Me dañaron mi traje de Dolce&Gabbana verde

Quien sí se pronunció con intensidad en las redes fue el zar de la belleza, Osmel Souza. A través de Instagram criticó el revuelo que según él se armó innecesariamente en torno a la fiesta pues, asegura, mucha gente va al parque nacional a hacer turismo ecológico sin dañar la naturaleza y ellos, en la fiesta, hicieron lo mismo. «Lo único que le da rabia a la gente es que nosotros fuimos en smoking y traje largo, pero ahí no pasó nada. Si hubiéramos ido en ropa de trotar nadie hubiera puesto nada, total me rayaron mi pobre traje de Dolce&Gabanna verde que me lo puse en honor a la naturaleza, porque ya eso salió por todos lados. La próxima vez que me lo ponga me van a preguntar ¿oye ese es el traje del tepuy?».

Souza, en su cuenta en Instagram preguntó: «Si a ustedes los invitan a una fiesta en Canaima van a decir que no? y este que está aquí, si lo vuelven a invitar, vuelve a ir»