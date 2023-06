En el barrio José Leonardo Chirinos 1, ubicado al sur de Valencia, las intensas lluvias de este martes 30 de mayo dejaron desazón. Ciertamente, no hubo pérdidas humanas y lo agradecen al cielo, pero alrededor de 2 mil 500 familias se vieron afectadas por el estado en que quedaron sus enseres: ropa, computadoras, televisores, cocinas, neveras, todo tipo de electrodomésticos, las camas, los colchones, nada de ello resistió tanta agua.

El reportero gráfico Jacinto Oliveros hizo un recorrido por el lugar y, al llegar a la entrada de la comunidad, en unas de las calles paralelas al Caño La Yuca, se encontró con personal de la Cruz Roja Valencia, debajo de un toldo del Sistema Integrado, repartiendo agua potable, acompañados de un grupo de efectivos militares, pertenecientes al Comando de la Zona 41 Isabelica, realizando labores de seguridad y control en el lugar.

Más adelante, varios médicos del sistema Barrio Adentro provenientes del CDI “El Paito” estaban vacunando casa por casa, colocando la toxoide y otras vacunas a personas de todas las edades, bajo la coordinación de la doctora Carmen Gutiérrez, directora de ese centro de salud. La galeno dijo que estaban desplegados 15 profesionales de la salud para atender la emergencia.

También había cuadrillas del Plan Búho con algunas máquinas, a las orillas del caño.

Duros testimonios

Varias familias se le acercaron a Oliveros y brindaron su testimonio de lo ocurrido. El común denominador fue la pérdida de las pertenecías del hogar.

Neida González, de 55 años, quien convive con siete personas, entre ellos dos menores de edad, en la casa número 3 de calle Ayacucho, solicitó ayuda de los organismos oficiales que hasta horas del mediodía no la habían censado.

Rito Antonio, de 59 años, habitante de la casa número 10 de la calle Andrés Bello, que comparte con otras dos personas, dice que lo perdieron todo, “pero eso se recupera, lo importante es que estamos vivos”, recalcó.

Elvis Toledo, de 42 años; su esposa Marvonis Marrufo, de 28 años y con siete meses de embarazo, y sus dos hijos lamentan lo ocurrido. Estaban tratando de recuperar varias cosas y ponerlas a secar a las afueras de su rancho, convertido en un depósito de lodo y agua, donde el nivel llegó hasta casi un metro con cuarenta centímetros. Fueron censados la noche anterior y están esperando respuesta.

Dina Luz García vive en la calle El Corral. Hizo un llamado a las autoridades para que se aboquen a una limpieza profunda de los canales y que les brinden ayuda a muchos de la comunidad que han perdido sus cosas más personales.

“Ya no hay ni camas ni colchones. Anoche muchas mujeres pasaron la noche en vela, embarazadas con niños en brazos, no se sabe cómo durmieron ni nada. Aquí las autoridades no han hecho absolutamente nada. Sólo los de Protección Civil tomaron fotos, grabaron. Pero deben hacer más, aunque sea por los niños”, dijo García.