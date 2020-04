Los zulianos optan por comprar gasolina colombiana en el mercado ilegal, pues este les cuesta menos que la producida en Venezuela.

En los municipios Maracaibo, Mara y Guajira se ha instalado el mercado ilegal de combustible colombiano, el cual lo ofertan a 30 dólares los 20 litros, y en 40 dólares si prestan el servicio de delivery. Mientras que el combustible nacional es vendido entre 40 y 50 dólares los 20 litros.

Yo la compré porque es más barata y no me quiero quedar sin gasolina por cualquier emergencia. No sé si será buena, pero es lo que hay, declaró un usuario al diario El Pitazo.

Desde el 16 de marzo no se distribuye gasolina a los particulares en el estado Zulia. Sólo los sectores priorizados han sido atendidos, de forma deficiente, en las estaciones de servicio.

El Colegio de Médicos denunció que el sector privado de salud está paralizado en 80% por la escasez de gasolina y la Federación Nacional de Ganaderos reporta dificultades para el surtido.

A la vista pública

La venta ilegal de gasolina colombiana y venezolana en el municipio Guajira y Mara, se realiza en plena vía pública y a pocos metros de los puntos de seguridad de efectivos militares y policiales.

Los vendedores ambulantes se instalan en pequeñas mesas con envases plásticos llenos de combustible. Una gasolina es amarilla y la otra oscura. Ahí la diferencia de la venezolana y la colombiana.

Son unos guajiros colombianos que vienen de Colombia y traen la gasolina. “Es más barato pa’ nosotros y se vende más, porque la gasolina venezolana no hay y es más cara”. Con la gasolina colombiana, cobran más barato los pasajes, detalló un vendedor de combustible en el mercado de Paraguaipoa.

En su puesto, vende el litro de gasolina colombiana en 3.000 pesos o 70.000 bolívares; la pimpina de cinco litros en 14.000 pesos o Bs. 350.000, y el punto de 20 litros en 60.000 pesos, equivalente a Bs. 1.500.000. La venezolana está en 100.000 pesos los 20 litros, unos Bs. 2.500.000.

Sin embargo, hay quienes optan por la gasolina venezolana. Olegario González,residente de la Guajira, aseguró que prefiere comprar la venezolana así se más costosa, pues la gasolina colombiana afecta los repuestos de las motos.

Con información de El Pitazo