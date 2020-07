El Colegio de Enfermeros de Carabobo exigió este jueves a las autoridades regionales garantizar la distribución de equipos de protección personal (EPP) y condiciones mínimas para que los enfermeros puedan mantenerse en sus puestos de trabajo.

El presidente de esta institución en la entidad carabobeña, Julio García, afirmó que a pesar que el Estado ha dotado de insumos los hospitales y centros de salud designados para atender a pacientes con COVID-19, existe déficit de recursos en los demás centros asistenciales.

Indicó que el proceso de entrega del EPP al personal no es óptimo, debido a qje se han presentado situaciones en las que los enfermeros van a iniciar el turno y todavía no tienen los insumos en sus manos. “La distribución de estos equipos se hace con mucha presión. Presumimos que están dotados los almacenes pero hay que mejorar el proceso de distribución para minimizar el estrés”.

Denunció que no en todos los centros de salud cuentan con mascarillas N95, indicadas para tratar a pacientes sospechosos o positivos con COVID-19. Además requieren guantes, batas quirúrgicas y caretas para cumplir su labor. “No se justifica que no haya mascarillas N95 para atender a los pacientes. Debemos exigirla y el patrono tiene que entregarla”.

A esto se le suma las fallas en el suministro de agua por tuberías en hospitales, ambulatorios y CDI. Con suerte el agua sale de los grifos una vez al día o no llega, esto dificulta cumplir con el protocolo de prevención y normas sanitarias dentro de los centros de salud, sostuvo.

La falta de transporte es otra de las problemáticas que enfrenta el gremio de enfermería en la región. Caminar desde Puente Bárbula hasta el Hospital Carabobo en Naguanagua se ha vuelto una rutina para el personal, mencionó García. “Hace falta comprensión por parte de las autoridades. Necesitamos que nos asignen recursos mínimos para mantenernos en los puestos de trabajo”.

El presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo estimó que el déficit de personal de enfermería es de 60%. Dijo que los profesionales temen asistir a sus puestos de trabajo por el riesgo que implica laborar en las condiciones actuales. “Hay personas pensando no reintegrarse porque están saturados, cansados, porque las condiciones no los protegen. Además, el salario no alcanza”.

La quincena de un enfermero oscila entre 5 y 10 dólares, por lo que exigieron un bono de 120 dólares mensuales para poder cubrir sus necesidades.

Alertó que si no se le garantiza la protección a los trabajadores, transporte privado y mejores salarios, el déficit de personal de enfermería será más crítico. Destacó que de 100% de trabajadores de la salud, 50% son enfermeros.

Lanzamiento de la página web

Este jueves el Colegio de Enfermeros presentó oficialmente su página web www.colegioenfermeriacarabobo.org.

En la plataforma los agremiados podrán registrarse, realizar trámites administrativos y recibir atención directa. “Estamos apostando a estar conectados con los enfermeros”.