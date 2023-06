El artista argentino Pablo Irrgang inauguró este domingo en Caracas una escultura de Mafalda, el personaje de una niña contestataria creado por el dibujante Joaquín Lavado «Quino», en una actividad organizada por la Alcaldía de Baruta y la Embajada de Argentina en Venezuela.

Vestida de verde y blanco, esta niña de 80 centímetros de altura y 20 kilos de peso ocupa ahora un banco de la capital venezolana, al que acudieron hoy decenas de curiosos y seguidores del personaje, que se hizo famoso por una tira de prensa publicada entre 1964 y 1973.

Irrgang, que se dijo agradecido por el trato recibido en Caracas, recomendó a los adultos comprar a los niños el libro de Mafalda, en el que, aseguró, abundan «ideas de la igualdad, libertad, del apoyo entre los géneros y la justicia social».

«Esa es la semilla que tenemos que sembrar en ellos para hacer un mundo mejor», subrayó.

El alcalde de Baruta, Darwin González, consideró que Mafalda, debido a su naturaleza crítica e irreverente, invita a los ciudadanos a pensar en «las cosas que están mal» en el mundo y en qué hacer para cambiarlas.

«Aquí está Mafalda para llamarnos la atención, para que sea un nuevo punto de encuentro, no solamente de los baruteños y de los caraqueños, sino de todos los venezolanos. Han pasado 50 años de esa última vez que salió Mafalda y el mundo está peor, no hemos hecho mucho, no hemos aprendido mucho», sostuvo.

La escultura está acompañada por otra de Manolito, el entrañable amigo de Mafalda que, en adelante, la acompañará, de pie, en sus análisis sobre la vida caraqueña.