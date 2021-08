Las expectativas de reservaciones para la temporada de agosto y septiembre no son buenas, gracias al esquema 7×7 y la escasez de gasolina, lamentó el representante de la Asociación de Posadas y Hoteles de Morrocoy, Ricardo Consuegra.

En el programa En Contexto, que se transmite por Exitos 99.1, el directivo destacó que en los siete días de semana radical el parque nacional está cerrado y no permiten zapar a las embarcaciones, ni la entrada de visitantes al reservorio, lo que genera una significativa disminución de la afluencia de personas que se hospedan en los hoteles de Tucacas y Chichiriviche. “La gasolina también es un problema porque llega de forma muy irregular, y en muchas ocasiones no se consigue, este es otro motivo por el cual las personas no se arriesgan a venir”.

Consuegra enfatizó en que la mayoría de los turistas se dirige a Tucacas o Chichiriviche por sus cayos, pero al estar cerrados no hay motivos para viajar. Por fortuna, en las semanas flexibles se han efectuado varias reservaciones debido a que la gente se organiza porque son los días en que se puede ingresar a las playas.

“En un año normal, sin pandemia, ya tuviésemos los meses de agosto y septiembre totalmente ocupados por las vacaciones escolares, pero hoy en día con todos los factores que influyen en la visita a los parques, el flujo de viajeros reservando en los hoteles es bajo”.

El representante del gremio hotelero en Falcón indicó que el hecho de que muy pocos trabajadores hayan sido vacunados debido a que el proceso inició apenas hace un mes, también es una desventaja para los turistas.

Después de Vargas, Tucacas fue en algún momento el segundo destino a nivel nacional más concurrido por vía terrestre, debido a su fácil acceso, recordó el dirigente.