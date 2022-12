Por primera vez en nuestra historia venezolana y con el fin de exaltar la santidad de nuestros coterráneos, este domingo 4 de diciembre, la Congregación de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, en unión a nuestra Orden de Agustinos Recoletos y de la Vicaría de la santidad de la Arquidiócesis de Caracas, llevarán a cabo la peregrinación del corazón real de la beata María de San José, expuesto a la veneración de los fieles en la Capilla de Adoración perpetua ubicada en la Casa generalicia de la Congregación en Los Teques, estado Miranda.

Cabe destacar que la Madre María de San José ha sido la primera venezolana elevada al honor de los altares y cuya beatificación se realizó el 7 de mayo de 1995 en la plaza san Pedro de Roma, por S.S. Juan Pablo II. Primera y única vez que en el Estado Vaticano se devela la imagen de un venezolano, entre la alegría expresada por cientos de banderines de nuestro tricolor patrio.

Dado que la reliquia se trata de su propia carne y no de una muestra ósea, como en el resto de los beatos venezolanos, es importante mencionar que su cuerpo se conserva incorrupto después de 27 años de sepultura. La exhumación, que forma parte de los requisitos de la Santa Sede antes de la beatificación del candidato, se llevó a cabo el 19 de enero de 1994 en Maracay, en la capilla del Hogar Inmaculada Concepción donde ella misma pidió ser sepultada, al pie de Jesús Eucaristía, a fin de que después de fallecida “mis huesos lo continúen alabando eternamente”.

En los meses sucesivos se le aplicó un primer tratamiento de conservación, el cual, veinte años después (2014) se renovó. Con permiso del Postulador de su causa fue extraído su corazón con el fin de trasladarlo a la capilla de Adoración perpetua de Los Teques, en la casa generalicia y de formación de la Congregación por ella fundada: Las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. ¿Por qué?: para hacer vida su deseo de alabar al Señor sacramentado día y noche, perpetuamente:

“Cómo quisiera no tener más ocupación que adorarlo día y noche, en el Augusto Sacramento.”

“Oh mi Jesús! EL CIELO PARA LOS SANTOS Y LOS ÁNGELES… TU ADORABLE SACRAMENTO PARA MI!!! PARA MI!!! Y SIEMPRE PARA MI!!!

Quién me diera ser una de esas almas amantes de tu sacramento Augusto? Quién me diera pasar mi vida adorándote noche y día? Quién me diera exhalar mi último suspiro al pie de tu sagrario? Ay Jesús, en esa hora bendita que todos los días te dedico quisiera… Ah! Cuánto quisiera mi Buen Jesús…”

“Cuando estoy ante mi adorado sagrario, que guarda al amado de mi alma, quisiera detener el tiempo, que con tanta rapidez pasa, en su adorable presencia. ¡Cuántas veces tenemos que hacernos violencia, para poder dejar el reclinatorio.”

Su cuerpo incorrupto sufrió dos procesos, según información de los especialistas: saponificación en el tronco y momificación en sus extremidades. Sus restos mortales actualmente poseen piel, huesos y órganos. Su corazón extraído debió someterse a un proceso de hidratación, mientras, a la par, se diseñaba y se enviaba desde la Curia general de la Orden de Agustinos Recoletos en Roma, el relicario que hoy lo contiene.

Este Relicario, donado por la Orden, posee los símbolos agustinianos (corazón en llamas, libro y dardo) y los símbolos eucarísticos (copón y hostia) que son característicos de su espiritualidad. En el marco del 50 aniversario de su partida al cielo, en el año 2017, fue colocado en la capilla de Adoración perpetua, para la veneración de los fieles y donde contempla y adora las 24 horas del día y los 365 días del año a Jesús Eucaristía.

El carisma de nuestra beata María de San José se basa en un amor desmedido y sobrenatural por Jesús Eucaristía, ante quien pasaba horas absorta en adoración como fuera de este mundo, y como si no tuviese más nada que hacer. Allí, en ocasiones, se le vio levitar y en éxtasis. También, por sus apuntes espirituales, sabemos que en su adoración eucarística o después de comulgar, fue agraciada con visiones y alocuciones.

Este corazón, que latió por 92 años, y que hoy peregrina bajo el lema: “Al encuentro de su pueblo” es el mismo que amó hasta la heroicidad a Jesús Sacramentado, y en Él, a miles de pobres y desvalidos que se beneficiaron de su caridad, a través de las 38 obras por ella fundadas en favor de los relegados de la sociedad: “Los desechados de todos, los que nadie quiere recibir; ésos son los nuestros” decía.

Relevancia

Después de la pandemia COVID-19 y sintiendo aún el corazón enardecido de gratitud a Dios por la beatificación de nuestro cuarto beato, el Dr. José Gregorio Hernández, el momento es propicio para exaltar la santidad de quienes nos precedieron: venezolanos prácticamente contemporáneos, que vivieron en su contexto histórico y con sus particularidades, momentos difíciles de una Venezuela de inicios del siglo XX azotada por la pobreza, el analfabetismo, pandemias y enfermedades infecto-contagiosas que le llevaron a donar la vida, sin reservas, por el hermano más necesitado.

Hoy, nuestros beatos, no sólo constituyen un ejemplo a seguir, no sólo nos brindan una propuesta de santidad válida para todos, sino que, desde el cielo, siguen intercediendo por el pueblo que acude a ellos con la esperanza de ver colmadas sus urgentes necesidades. El día 8 de diciembre la cita será a as 3:00pm en el santuario del beato José Gregorio Hernández, en la Candelaria, donde disfrutaremos del encuentro de estas dos almas santas, a fin de que, juntos, como Iglesia, nos encomendemos a ellos y clamemos a Dios por su pronta canonización.

Itinerario del recorrido

4/12: Misa de envío Catedral de Los Teques. 10:00 a.m.

Iglesia “Ntra. Sra. del Pilar”. Santa Fe – Caracas. 2:00 p.m.

5/12: Colegio Agustiniano “Santo Tomás de Villanueva”. 8:00 a.m.

Parroquia “Ntra. Sra. de Guadalupe”. Las Mercedes – Caracas. Recibimiento 3:00 p.m. / Eucaristía 5:00 p.m.

6/12: Colegio Agustiniano “Cristo Rey”. Santa Mónica – Caracas. 7:30 a.m.

7/12: Colegio Agustiniano “Fray Luis de León” 7:00 a.m.

Iglesia “San Agustín” Av. Fuerzas Armadas – Caracas. 3:00 p.m.

8/12: Parroquia “Ntra. Sra. de La Candelaria”.

Santuario del beato José Gregorio Hernández. La Candelaria – Caracas. Recibimiento 12:00 m. Eucaristía 5:00 p.m.

9/12: Colegio Divina Pastora La Pastora – Caracas. 7:00 a.m. 10/12: Parroquia “San Pío X”. La Pastora – Caracas. 10:00 a.m.

11/12: Santuario de Ntra. Sra. de Fátima de Carrizal (estado Miranda). 9:30 a.m.

Las redes sociales oficiales de la Congregación y de la beata María de San José estarán ofreciendo información antes, en y después de la peregrinación. Para quienes quieran acceder a ella pueden seguir:

