Con la tradicional misa criolla a las 10:00 am., este domingo se iniciarán en la Catedral de Valencia, las festividades en honor al 110 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro, patrona de Valencia.

El pregón estará a cargo de la hermana María Angélica Romero, directora del Colegio Betania, de la congregación Siervas de Jesús.

El lunes 2 y martes 3, de 9:00 am a 12 m,, se realizará el besamanos en la capilla de la virgen del Socorro en la catedral. El martes 3 será la misa por los cófrades y devotos difuntos a las 10:00 am.

El padre Pedro De Freitas, párroco de la catedral, al informar sobre la celebración, indicó que desde el cuatro al 12 de noviembre, se realizará una novena por la virgen.

La actividad se realizará todos los días a las 10: 00 am y será transmitida por las redes sociales de la Arquidiócesis. Aunque algunas personas estarán presentes en la catedral .

El viernes 13, Día de Nuestra Señora del Socorro, se realizarán diferentes celebraciones eucarísticas a las 7:30 am, 9:30 am y 11:30 am. La celebración central, presidida por monseñor Reinaldo Del Prette, está prevista para las 2:30 pm.

El arzobispo de Valencia, monseñor Reinaldo Del Prette, dijo que este año se le pedirá a la virgen que venga en auxilio de los venezolanos y del mundo entero, para que pase esta pandemia del COVID-19.

El prelado de la iglesia católica informó que por la situación de la pandemia, será un aforo limitado dentro de la catedral. Se contará con el apoyo de la alcaldía de Valencia y de la gobernación. Se exigirá el fiel cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.

Las festividades culminará el domingo 15 a las 10:30 am, con la misa Rociera que oficiará el señor arzobispo monseñor Reinaldo Del Prette. Será amenizada por el Grupo de Ana María Correa y el coro de castañuelas de las Lizarraga.

Para el 8 de noviembre a las 11:00 el hotel Hesperia realizará una serenata en homenaje a la virgen del Socorro, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Carabobo.