La situación es inhumana. Habitantes de la parroquia San José, en la zona norte de Valencia, protestaron este viernes ante los cortes eléctricos no programados que enfrentan a diario por hasta más de cinco horas.

Con pancartas en mano, vecinos de Agua Blanca, Terrazas de los Nísperos, El Parral y zonas de la avenida Paseo Cuatricentenario se concentraron frente a la Iglesia Santa Rita para recoger firmas, en un manifiesto que fue entregado en las oficinas de Corpoelec Los Colorados.

Estresados, con la incertidumbre de no saber cuándo les restituyen el servicio, sin poder darse una ducha puesto que les cortan el suministro de agua, imposibilitados para cocinar y lidiando con los zancudos, esas son las escenas que viven desde hace más de dos semanas las más de mil familias pertenecientes a estos sectores de la zona norte de Valencia.

Para Claudia Perdomo el panorama es inaguantable. Pasar una cuarentena a oscuras le ha afectado física y psicológicamente. Pesa menos de 40 kilos y camina varias horas en busca de alimentos y medicinas, pero cuando llega a su casa no tiene electricidad para realizar sus quehaceres.

“Cuando llego a mi casa no tengo luz, tengo que reunir pipotes pequeños de agua para poderme bañar. Esto no es calidad de vida, ya esto no se aguanta. Aquí muchos no tienen ni para comprar una vela”, expresó.

Se dañan electrodomésticos

Raquel Velásquez vive en Terrazas de los Nísperos y el sueldo que percibe como jubilada del Ministerio de Educación no le alcanza para reparar su nevera que se dañó por las fluctuaciones de voltaje. Precisó que hay días donde la electricidad falla hasta 10 veces.

Consideró que las fallas en el servicio no se justifican porque tener servicios básicos óptimos es un derecho constitucional.

Olga Jiménez, vecina de Agua Blanca, indicó que los cortes eléctricos representan pérdidas porque se les descompone la comida en la nevera y no tienen recursos para comprar una planta eléctrica.

Añadió que los niños no pueden hacer tareas porque no tienen luz ni internet.

Vejez en medio de apagones

Con el tapabocas y un rosario en mano, Josefa Ramona León acudió a la sede de Corpoelec con sus vecinos. Tiene 89 años de edad y aseguró que nunca había vivido una situación que calificó como inhumana.

“Esto es muy grave. Está faltando el gas, la luz, el agua, tres elementos que son necesarios para los seres humanos. Las necesidades son muchas y estamos olvidados. Yo vivo en un apartamento, al fallar la electricidad tampoco hay ascensores, estamos como pájaros en jaulas”, afirmó con entereza.

Mejoría en 25 días

Gabriela Gómez, representante de la comunidad Agua Blanca, informó que fueron recibidos por las autoridades de Corpoelec quienes indicaron que las fallas se deben a que el estado de las subestaciones La Quizanda, Camoruco y Acuario no están en condiciones para satisfacer la demanda de consumo.

Informaron que trasladarán una estación móvil de transformación del estado Táchira para aumentar la transmisión de electricidad. Estiman que en 25 o 30 días el servicio de energía eléctrica se estabilice.