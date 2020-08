El antesalista venezolano con más cuadrangulares en las mayores para un criollo en una campaña, Eugenio Suárez, trabaja en vistas a superar el lento inicio que ha tenido en la nueva temporada de MLB.

Luego de la poderosa zafra pasada que exhibió el nativo de Ciudad Guayana, las expectativas de los aficionados Rojos y de los técnicos es alta, sin embargo, esta no ha sido cumplida y por ello, el segundo mayor cañonero de las grandes ligas en 2019, busca retomar el camino del éxito en los próximos partidos que ve su equipo.

Actualmente cuenta con solo 2 vuelacercas y ante esto, conversó con el periodista para MLB, Mark Sheldon, para aclarar su situación con el madero en los primeros 15 encuentros. Aseguró en primera instancia que su mecánica de swing no ha variado y que solo se enfoca en conectar los envíos que estén en un buen punto de la zona de strike y realizar un buen swing en ese momento.

“Intento ser Geno Suárez, ser yo mismo y no hacer de más en el plato, porque cuando las cosas no han salido bien, uno siempre quiere cambiar cosas y por eso siempre me repito: “Vamos Suárez, no intentes hacer más de la cuenta, ve la pelota y haz un buen swing, que los resultados llegan solos” expresó Eugenio.

Por ahora el venezolano exhibe un promedio de .132 puntos, con solo 2 batazos de vuelta completa y 6 remolques, lo cual no ha sido beneficioso para Cincinnati que necesita la abultada producción del jugador de 29 años.

Hay que recordar que Suárez superó una lesión en su hombro a principios de año gracias a la pandemia de COVID-19 que extendió por un tiempo prudencial la fecha de inicio de las mayores. Periodo que aprovechó el guayanés para volver en plena forma física a la disciplina de los Rojos.