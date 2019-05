Confesó que Chávez le insistió en que considerara la decisión porque estaba enfermo. “‘No cuente conmigo’, le dije. ‘Estos carajos me van a venir matando’, me dijo. Esa fue la última vez que hablamos. Intentó irse para el hospital de Brasil donde curaron a Lula y Dilma, pero allá llegaron los cubanos a querer adueñarse del hospital. Que querían no sé cuantas alas, no salas, alas del hospital desocupadas porque iban a instalar cosas de espionaje y seguridad para Chávez”. Y ese hospital, que es una empresa privada, no les aceptó las condiciones y por eso terminó en Cuba.

La llegada a la Academia

Destacó que al fallecido presidente venezolano lo conoció el día que entró a la Academia Militar, el domingo 8 de agosto de 1971. Él, vestido de parada junto con un grupo de cadetes de segundo año, designados como cadetes guía de los nuevos. “A mí me tocó Chávez. Lo vi tan campesinito, tan arruinadito y me ganó en su simpatía, su campechanidad, un muchacho de pueblo, un veguero, con una maletica casi de cartón”.

Recuerda que le dijo: “A partir de este momento soy su cadete guía”. Y le pegó en el bolsillo, con una grapadora, un cartoncito donde se leía: “Soy el aspirante a cadete Hugo Rafael Chávez Frías y mi cadete guía es Emiro Brito Valerio”.

Así fue registrando en su tabla de apoyo las diferentes estaciones por donde lleva al cadete recién llegado: barbería, enfermería para que le coloquen las vacunas, a que le den la dotación. En algún momento en que el aprendiz lo empieza a tutear, Brito le recordó que no puede hacerlo porque a partir de ahora debe decirle “mi cadete”.

El guía va a delante y Chávez Frías lo sigue. “Escucho su taconeo detrás de mí, pero en algún momento no lo oigo y cuando me vuelvo a verlo, el muchacho se había quitado los zapatos y venía descalzo. Nuevo, le dije, usted no puede hacer eso, póngase los zapatos”. Chávez le dijo que él no usa zapatos sino alpargatas, que esos se los compraron el día anterior y que le están molestando. “Aquí vas a usar zapato”, le dice el guía. Le pregunta por su familia y él le dice que está en Barinas y que ellos no pueden venir por lo que los verá hasta diciembre cuando él vaya. Le pregunta por su dotación.