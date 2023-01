Fedenaga busca duplicar el rebaño nacional con financiamiento y erradicación del abigeato

La mañana de este martes, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) reunió a su Comité Ejecutivo, el primero de 2023, y presentó un balance de la situación del sector productivo venezolano del que resaltó la recuperación del rebaño nacional, así como el incremento sostenido de los índices de consumo cárnico per cápita en el país.

“El rebaño ha venido recuperándose. Después de haber caído a niveles muy importantes, hoy tenemos un rebaño que estimamos en 10 millones de cabezas de ganado. También ha repuntado el consumo, después de que en los primeros años de la década del 2000 nos encontramos con cifras de consumo por el orden de 24-25 kilogramos per cápita, y que luego llegó a descender a hasta cuatro kilogramos per cápita; hoy estas cifras han venido repuntando a, aproximadamente, unos 10 kilogramos per cápita”, manifestó Luis Prado Hurtado, presidente de la Federación.

Acompañado de José Antonio Coraspe, vicepresidente de Fedenaga; Celso Fantinel, máxima autoridad de Fedeagro; así como importantes representantes de gremios ganaderos de diversas latitudes del país, Prado aseveró que hoy la producción nacional es suficiente para garantizar el consumo que necesita el país.

Dejó claro que la perspectiva, voluntad y trabajo de este gremio se orienta a la duplicación del rebaño nacional. Señaló que esto requiere inversión, trabajo y esfuerzo, además del consenso y trabajo mancomunado del sector privado y oficial para que se generen las condiciones para la ansiada soberanía alimentaria que requiere el país.

Reclaman financiamiento para el sector

En este sentido, el máximo dirigente de Fedenaga dijo que el sector urge de mayores recursos y de financiamiento de la banca y mecanismos alternativos para poder rescatar sus unidades de producción que ameritan grandes inversiones.

“Estamos ya en conversaciones con la banca nacional y otros mecanismos alternativos, como el mercado de valores (…) Creemos que se deben abrir mecanismos de financiamiento, no solo en bolívares. Aunque aplaudimos esa decisión de la Sudeban, quizás los invitaríamos a que evaluaran posibilidades de incrementar esos límites para generar mayor acceso a la banca nacional”, dijo.

Abigeato y otros delitos del campo

Al ser consultado por los medios de comunicación presentes sobre números rojos en el campo, el máximo portavoz de los ganaderos del país dijo que la percepción es de disminución en la concurrencia del delito del abigeato, aunque lamentaron que tales cifras no se encuentren todavía en los niveles que ellos desean.

“Quisiéramos que no se produjeran estos daños que han mermado la ganadería nacional y que, según estimamos, en algunos momentos ha sumado hasta 10% del rebaño, una cifra muy alarmante que atenta contra la seguridad alimentaria”, dijo.

Asimismo, refirió que también ha disminuido la frecuencia de invasiones en predios rurales. Reconoció el accionar del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional. Dijo que estados como Barinas y Apure siguen siendo los más afectados por la mencionada práctica delictiva, al tiempo que agregó que Yaracuy sigue siendo tierra fértil para ocupaciones de predios.

Crisis en el sur Lago de Maracaibo

Antes de finalizar su intervención, Prado dio un espaldarazo a los afectados en la cuenca del Lago de Maracaibo por las secuelas de la ruptura de un dique en el municipio Catatumbo, que dejó a 400 productores y ha dejado 150 mil hectáreas de tierra inundadas y otras graves pérdidas.

Dijo que, más allá de los esfuerzos del gobierno regional, este trabajo de recuperación ha caído sobre los hombros de los productores nacionales que han venido autogestionando las soluciones.

Nota de prensa.