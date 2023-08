Federación Internacional de Sociedades se pronuncia ante rumor de posible intervención de la Cruz Roja Venezolana

Luego de tener conocimiento de que aparentemente el Gobierno de Nicolás Maduro tiene la intención de intervenir la Cruz Roja Venezolana en las próximas horas, y nombrar una junta directiva ad hoc, el vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Miguel Villaroel, se dirigió a la opinión pública nacional para efectuar un llamado a las autoridades oficialistas.

“Con profunda preocupación he escuchado las noticias de que el Gobierno tiene la intención de intervenir la Cruz Roja Venezolana en las próximas horas. Con el mayor respeto le solicito al presidente Nicolás Maduro que, a la luz de los convenios de Ginebra, firmados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, y por el pueblo del país, que se beneficia de los servicios humanitarios que ofrece la Cruz Roja Venezolana, se abstenga de tomar dicha decisión”, dijo el vocero del ente global a través de un video posteado en la red social Instagram.

El vicepresidente de la Federación Internacional pidió al Ejecutivo que permita que sea la propia Cruz Roja Venezolana la que tome las riendas para hallar las soluciones que beneficien la labor humanitaria en favor del pueblo venezolano.

“Le solicito que no permita una acción arbitraria de parte de algún ente del Estado que manche los 128 años de vida de nuestra institución. Recuerde que millones de venezolanos en nuestro país y en el mundo se han beneficiado de la acción humanitaria”, dijo.

Debería acudir a las instancias internacionales de la Cruz Roja

Le conminó a acudir ante las instancias internacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, para que éstas utilicen los mecanismos internos para resolver las diferencias “y que se preserven los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, como base fundamental de la confianza del Estado venezolano y la Cruz Roja Internacional”.

Recordó que la Cruz Roja Venezolana actúa en situaciones de desastre, conflicto y crisis humanitaria y contribuye a lograr los objetivos del milenio y que, cada cuatro años, el Estado venezolano participa en las conferencias junto con otros países con voz y voto en asuntos humanitarios.

Para finalizar su mensaje, recalcó su llamado: “Como venezolano que soy, como voluntario de la Cruz Roja Venezolana que soy, y como vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades, le solicitó que no permita la intervención de la institución humanitaria más grande del mundo. El país no se lo merece. Usted no se merece manchar la historia humanitaria”.

