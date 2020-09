Carabobo pierde otro de sus hijos ilustres. Hoy falleció en una clínica privada de Valencia el empresario y ex presidente de Fedecámaras, Flavio Fridegotto, luego de batallar por varias semanas contra el coronavirus.

El diputado de la Asamblea Nacional por Carabobo, Ángel Álvarez, al lamentar la noticia recalcó que Venezuela y Carabobo pierden hoy físicamente al “Chamo” Flavio Fridegotto, conocido como un gran luchador, ejemplo de ciudadano”, publicó en su cuenta en Twitter.

Fridegotto, valenciano de corazón, perteneció a una familia de diez hermanos. Era un hombre honesto, dedicado a una vida de trabajo duro. Era un italiano nacionalizado que vino a Venezuela en la década de los sesenta y que hoy es considerado un carabobeño más, que se ganó el respeto y la admiración de quienes lo conocieron.

Por años se distinguió como un empresario dedicado a conservar con solidez y ahínco sus empresas, lo cual lo llevó a presidir Fedecámaras Carabobo en el período 2003-2007.

Pero la trayectoria de Flavio Fridegotto va mucho más allá. Aunque estudió hasta el séptimo grado, logró entrar en la Escuela de Hotelería de Zurich. Su decisión de emigrar lo obligó a dejar sus estudios y probar suerte en el continente americano. No fue necesario un diploma para el éxito, reseñó tendencia.com

Empresas como la cadena de Ferreterías Fridegotto, Ferretería Industrial, Industrias Jimmy, Hevenca, algunas discotecas en Maracay o Equipos Hidraúlicos y Electromecánicos Venezolanos dan testimonio de sus esfuerzos y su éxito. “Soy un carrizo muy optimista. Toda la vida en mi familia hemos tenido un lema que nos dio mi padre, un hombre con diez hijos que en plena guerra luchó para levantar a su familia: Si la montaña no viene a uno, uno debe ir a la montaña”.

Su sobresaliente habilidad para los negocios y su inclinación hacia el ámbito gremial y deportivo también lo llevaron a dirigir instituciones como la Cámara de Comercio de Valencia y el Consejo de Coordinación Empresarial de Carabobo o Consecomercio.

Flavio Fridegotto fue creador y fundador de la Liga Especial de Baloncesto, de la Asociación Deportiva Isabelica y la Liga Especial del Carabobo Basketball Club, hoy convertida en la Liga Profesional de Venezuela.

Siempre en la búsqueda de actividades, su orgullo fue la Finca Carbonara, principal productora nacional de peces ornamentales, que exporta a todo el territorio nacional y a países como Canadá, Italia, Estados Unidos, Alemania y Noruega, dijo en la entrevista.

Lo más admirables es que, pese a sus honorables canas, el espíritu de Flavio Fridegotto está más joven que el de cualquiera: “En Valencia lo único que me falta ser es cura y gobernador. Esta tierra le ha dado una oportunidad a todos los venezolanos y también a los que venimos de afuera, más que ningún otro país del mundo. Quien no logró ser alguien en Venezuela fue porque no quiso. A pesar de la situación que estamos viviendo, éste sigue siendo el mejor país del mundo”.

Desde C.A Editora El Carabobeño enviamos nuestras más sentidas palabras de condolencia por tan irreparable pérdida, a sus familiares y allegados. Paz a sus restos.