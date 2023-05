Las copas Libertadores y Sudamericana, que corren simultáneas en fase de grupos, alcanzaron la pasada semana el ecuador en esa instancia con un balance superlativo para 5 equipos argentinos y otros tantos brasileños como líderes de sus respectivas zonas.

Con este balance positivo que los deja más cerca de los octavos de final, los participantes comienzan un periodo de descanso de dos semanas.

La actividad se reanudará entre los días 23 y 25 de mayo.

Solo tres equipos mantienen un paso perfecto con nueve puntos de nueve posibles: Fluminense en la Copa Libertadores, así como Newell’s y Fortaleza en la Sudamericana.

La lista de equipos invictos que dejan ambos torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se ha ido reduciendo a 19 entidades: 10 en la Sudamericana y 9 en la Libertadores.

En la edición 64 de la Libertadores se mantienen invictos los brasileños Internacional en el Grupo B, Fluminense (D) y Atlético Paranaense (G); así como los argentinos Racing en el A, Argentinos Juniors (E) y Boca Juniors (F); el uruguayo Nacional (B); el colombiano Atlético Nacional (H) y el paraguayo Olimpia (H).

En la Copa Sudamericana destacan por sus campañas los brasileños Botafogo en el Grupo A, Bragantino (C), Sao Paulo (D), Goiás (G) y Fortaleza (H); además de Liga de Quito (A); Millonarios (F), Universitario de Deportes (G) y los argentinos Estudiantes de la Plata (C) y Newell’s Old Boys (E).

Copa Libertadores: Fluminense golea y pisa a fondo

Fluminense, instalado en la cima del grupo D, es el único equipo de la Copa Libertadores que ha ganado todo lo que ha jugado. Nueve de nueve para un rendimiento del cien por cien.

A Sporting Cristal lo derrotó por 1-3 en la primera fecha. AThe Strongest por 1-0 frente a su público en el estadio Maracaná.

En la tercera fecha, también en pleno Maracaná, apabullaron por 5-1 a River Plate, que solo ha sumado tres puntos.

Sus tres rivales empatan con 3 puntos y se preparan para luchar por el cupo a octavos.

En los otros siete grupos, siete puntos es el común denominador de los equipos que mejor campaña cumplen.

Con este botín lideran Racing en el grupo A, Nacional de Montevideo en el B, Argentinos Juniors (E) y Boca Juniors (F), Atlético Paranaense (G) y Atlético Nacional (H).

La entidad verdiblanca colombiana, que se alzó con la Libertadores en 1989 y 2016, tiene en sus filas al máximo anotador, Dorlan Pabón, que con 35 años ha marcado 6. Le siguen con 5 el argentino de Fluminense Germán Cano, que aportó un triplete a la paliza infligida a River; así como Paulinho, de Atlético Mineiro.

Por contra, en la fase de grupos de la Libertadores solo hay un equipo que lo ha perdido todo. Se trata de los venezolanos de Metropolitanos en el B, que han encajando 7 goles y solo anotaron 3.

– Clasificación de goleadores de la Copa Libertadores:

Con 6: Dorlan Pabón (Atlético Nacional)

Con 5: Germán Cano (Fluminense) y Paulinho (Atlético Mineiro)

4: Luciano Pons (Independiente Medellín)

Con 3: Lucas Beltrán (River Plate), Irven Ávila (Sporting Cristal) y Róger Guedes (Corinthians).

Copa Sudamericana: Newell’s y Fortaleza, la diferencia

Newell’s Old Boys de la ciudad de Rosario y Fortaleza, en la región nordeste de Brasil, son los conjuntos que mejor cosecha hasta el momento en la Copa Sudamericana.

Newell’s lidera el grupo G con sendas victorias sobre Audax Italiano (0-1), Blooming (3-0) y Santos (1-0).

Fortaleza manda en el H con su goleada a Palestino por 4-0, la victoria por 0-2 sobre San Lorenzo y la paliza por 6-1 a Estudiantes de Merida.

Por contra, de los ocho grupos de la Copa Sudamericana, el más equilibrado de todos hasta el momento es el B, en el que Huracán Danubio, Emelec y Guarani forman en ese orden con idénticos 4 puntos.

– Clasificación de goleadores de la Copa Sudamericana:

Con 4: Federico Santander (Guaraní)

Con 3: Edson Cariús (Tacuary), Leonardo Fabio Castro (Millonarios), José Enrique Angulo (Liga de Quito), José Luis Sinisterra (Blooming) y Matías Arezo (Peñarol).