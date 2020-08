El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dio a conocer la actualización de la cifra de presos políticos que mantiene la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el informe de la ONG existen 384 presos de conciencia recluidos en los calabozos del régimen.

#13Ag Son 384 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada esta semana por @ForoPenal y enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para verificación y certificación/// 384 #politicalprisoners in #Venezuela according to this week @ForoPenal ‘s updated list pic.twitter.com/G0NGidvoYO

— Alfredo Romero (@alfredoromero) August 13, 2020