Este domingo murió a los 78 años el periodista Francisco Miguel Pérez, mejor conocido como Pancho Pérez, quien ejerció el periodismo con dignidad en Carabobo, por más de 50 años.

Inteligente, sencillo, amable y muy carismático, así era Pancho Pérez. Características de su personalidad reconocidas por quienes lo trataron durante su paso por esta vida.

Nació en el sector Las Palmitas del municipio Bejuma. Heredó de sus padres la finca Tierra Adentro, donde cultivó árboles frutales y se ganó el aprecio de sus coterráneos.

Pérez trabajó en las emisoras Radio Rumbos, La Voz de Carabobo, 810 y Radio Mía. También en el diario El Regional.

Ingresó a El Carabobeño en el año 1970, y la primera fuente que le correspondió cubrir fue sucesos. Allí se destacó debido a la experiencia que había adquirido en el área, en las emisoras donde previamente había trabajado.

Por decisión del jefe de Redacción, Salvador Castillo, estuvo en la corresponsalía del diario en Puerto Cabello, por unos tres meses. De allí pasó a información general, donde no duró mucho tiempo pues prefirió dedicarse al área económica.

Por más de 30 años mantuvo semanalmente su página De Lunes a Lunes, que incluía la sección En Secreto, cuyo formato fue imitado por periodistas de otros medios, con lo cual nunca tuvo problemas. Esta era una de las secciones más leídas de El Carabobeño mientras circuló.

Por ser esencialmente un artículo de opinión, En Secreto le generó algunos inconvenientes con quienes se sentían aludidos por sus comentarios. Incluso en el año 2009 fue demandado por difamación e injuria, por el exalcalde de Valencia, Edgardo Parra, quien se molestó por un comentario que hizo en contra de la gestión de su esposa Emilia.

El juez quinto de juicio para entonces, Alfredo Rojas, falló a favor de Parra y condenó al periodista a pagar tres años y nueve meses de prisión. También lo inhabilitó política y profesionalmente.

Esta sentencia tuvo repercusiones nacional e internacionalmente, pues evidentemente se trató de una violación a la libertad de expresión. Sin embargo en el 2010 la Corte de Apelaciones anuló la sentencia, por lo que no fue a la cárcel.

Pese a la demanda en su contra, Pancho no se enemistó con Parra, pues estaba convenido que guardar rencor no es bueno. Incluso lo fue a visitar mientras cumplía arresto domiciliario, tras ser acusado por corrupción en su gestión.

En El Carabobeño Pérez también estuvo al frente de la coordinación del Suplemento Industrial, hasta que dejó de circular. Paralelamente ejercía funciones de asesor, en la Cámara de Industriales del Estado Carabobo.

Por muchos años, representó a El Diario del Centro en las convenciones de Fedecámaras, lo que lo llevó a recorrer las principales ciudades del país.

Como militante de Acción Democrática, fue diputado ante la desaparecida Asamblea Legislativa.

Fue además uno de los organizadores del equipo de beisbol de periodistas, en los años 60, que coordinó Luis Cisneros Croquer, y cuya responsabilidad asumió años más tarde.

Pancho tuvo cinco hijos, Carlos, Miguel, Francisco, Maura y María Gabriela Pérez, pero solo las mujeres escogieron el periodismo como profesión. Estuvo unido sentimentalmente con Maura Ochoa, Fanny Hernández y Jacqueline Rodríguez.

A Pancho le gustaba leer y amaba el deporte. Siempre cuidó mucho de su salud, por lo que no ingería licor, no fumaba, comía sano, se ejercitaba y nunca cenaba tarde. Por eso no tenía sobrepeso. Sin embargo lo afectó la diabetes y la hipertensión.

En el año de 2019 sufrió un accidente cerebrovascular, por lo cual dejó de escribir, pero seguía asistiendo con sus limitaciones a la CIEC. En abril de este año salió a caminar y le repitió el ACV. Fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Ciudad Hospitalaria Dr Enrique Tejera, donde este domingo murió.

Víctor Osta, con quien trabajó por muchos años, lo calificó como un periodista con mucha sagacidad para captar la noticia y desarrollarla. Supo cultivar y mantener sus fuentes de información. “La objetividad era su norte”.

En El Carabobeño siempre recibía manifestaciones de afecto por parte de sus compañeros de trabajo, que hoy lamentablemente lloran su partida.