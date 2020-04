View this post on Instagram

Según Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo N° 7836, el gobernador Rafael Lacava designó al Comisionado Agregado Yosbel José Solórzano Ríos, como Director General del Cuerpo de Policía del estado Carabobo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este decreto entró en vigencia el 22 de abril de 2020, bajo el decreto N° 1375, en el que el Ejecutivo regional cede las riendas de la Policía Regional al Comisionado Agregado Yosbel Solórzano, quien fungía como Director de Operaciones de dicho cuerpo de seguridad. Solórzano se integró a la directiva de PoliCarabobo durante la gestión del Comisario Jefe Pedro Velasco, quien estuvo al frente de la institución por más de dos años. Anteriormente, Solórzano Ríos ocupaba el cargo de director de la Policía Municipal de Puerto Cabello. Vale mencionar, que el director actual es licenciado en Servicio de Policía egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), realizó el Curso de Formación de Agentes de Seguridad y Orden Público N° 36, y el Curso de Nivelación Profesional de Oficiales N° 12, ambos en la Escuela de Policía Región Central y de Los Llanos, además fue director general de la Policía Municipal de Puerto Cabello durante cinco años y ocupó cargos en diversas divisiones y comisarías de la Policía del estado Aragua. A la gestión de Solórzano se unen dos comisionados de la Policía Carabobo, quienes serán parte de la plana mayor de la institución. El Comisionado Agregado Miguel Bandali será el Subdirector o segundo comandante de PoliCarabobo, mientras que la Comisionada Rosselly Lacle ocupará el cargo de Directora de Operaciones. . . #nuevadirectiva #PoliCarabobo #DirectorGeneral #CaraboboSeguro