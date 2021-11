Gobierno chavista ratifica compromiso con Estatuto de Roma a pesar de investigación

La Cancillería agradeció el "espíritu constructivo" de Khan, aunque dejó constancia de que, "realmente, no hubo examen preliminar, ya que no se permitió" a las autoridades "acceder a ninguna información, se le mantuvo a ciegas durante todo el trámite y no hubo acceso al derecho a la defensa y el debido proceso"