Las cartas ya estaban echadas. No había dudas de qué partidos políticos apoyaban la reforma de la Ley del Estatuto de Transición y que no aceptaron la propuesta de Juan Guaidó de elegir a un nuevo presidente encargado para preservar la figura del interinato que este viernes fue eliminada por votación mayoritaria de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.

Fueron 72 votos a favor, 29 en contra y ocho salvados, que se contabilizaron de forma nominal luego de la solicitud de Freddy Guevara de que se realizara de esa manera “para que cada quien se responsabilice por los resultados de la decisión tomada”.

Al comienzo de la sesión, que inició una hora y 10 minutos después de lo pautado, Guaidó pidió que el debate fuera de altura y pensado en intereses de la nación, aunque admitió que sería acalorado.

“Venezuela agradecerá cada propuesta e intervención, y que cada diputado vote con su conciencia por la recuperación de la democracia y defensa de derechos de los más vulnerables”.

El diputado José Trujillo fue el encargado de consigno las modificaciones del proyecto de reforma para su aprobación, y en la presentación de argumentos reiteró que el estatuto fue aprobado en sesión del 4 de enero 2022 por unanimidad y que establece la vigencia en ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional y la presidencia encargada el 4 de enero 2023.

Aseguró que se trata de una decisión que refleja el propósito de asumir la estrategia electoral como la vía más realista para el cambio político del país, y que, tras evaluar los análisis de juristas, políticos y ciudadanos, se consideró oportuno dejar constancia que la decisión se sostiene sobre el artículo 6 del estatuto que establece que los eventos electorales del 20 de mayo de 2018 y del 6 de diciembre de 2021 no fueron legítimos y que corresponden fraudes electorales por lo que sus resultados son nulos. “Que no se confunda el objeto de la propuesta”.

Adicionalmente, insistió en que el motivo fundamental de la reforma es considerar que la única institución legítima que le queda al pueblo es la AN electa en 2015, que no debe dejar de funcionar. “Proponemos extender su mandato por 12 meses más asumiendo la función de protección de activos de la república que están en el exterior. “Esta reforma otorga competencias especiales para la transición a la democracia y la protección de activos al amparo del artículo 333 de la Constitución”.

El debate

Seis diputados tuvieron derecho de palabra al iniciar el debate. Biagio Pilieri fue el primero y habló en nombre de Convergencia. “Estando claras las razones constitucionales y las serias consecuencias que el hecho podría tener para el país en el ámbito internacional, también las tendría en lo interno”.

Resaltó que esta reforma hace que la oposición se presente al país evidentemente dividida “y pudiese creerse que es en torno a intereses partidistas o particulares, aunque no fuese así… Nada que atente contra la unidad será bien visto por los venezolanos que aspiramos un cambio… No puede ser que mientras podemos sentarnos en México con el gobierno, aquí no lo hagamos”.

El diputado José Prat, en representación de Causa R dijo que no acompañarían de ninguna manera esta reforma por considerarla inconstitucional en su espíritu general y que va en contra de la unidad, por lo que es inconveniente políticamente.

“Regalarle a Maduro una victoria de este tipo eliminando el gobierno interino es darle a los lobbys internacionales la posibilidad de abrir las puertas al reconocimiento de Maduro y el desconocimiento de nuestra lucha, es un grave error… Pone en riesgo intereses de la república, los activos en el exterior”.

Por la fracción 16 de julio, conformada por Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y Gente Emergente, el diputado Richard Blanco leyó los artículos 233 y 333 de la Constitución que considera se violan con la reforma del estatuto de la transición. “Vamos a seguir luchando al lado del pueblo de Venezuela para lograr la alegría de ser libres… Serán ustedes los responsables y tendrán que darle la cara al país si se pierde el oro, los juicios o el dinero que están en los diferentes países del mundo”.

El parlamentario Héctor Cordero, representando a Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa lamentó profundamente que no se haya podido construir un acuerdo unitario. “Han sido horas verdaderamente difíciles las que hemos vivido… No hemos sabido darle respuesta a pueblo ávido de confianza y hemos hecho todo lo contrario, el pueblo pide unidad y le damos divisiones, pide apego a la Constitución y a las leyes y le damos dudas, piden soluciones a sus problemas más difíciles de pobreza y miseria y les damos diatriba política estéril… Salvamos nuestros votos porque esta reforma parcial ha dejado serias dudas en cuanto a su contenido”.

El diputado Juan Miguel Mateus de Primero Justicia, y en nombre de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y dijo que elegir a otro presidente interino no resuelve el problema. “Venezuela no agradece esa propuesta, eso pudimos hacerlo en los últimos cuatro años porque cada 5 de enero se designa nuevo presidente de la AN y nosotros le hemos dado, de manera generosa, un voto de confianza para que nos conduzca a la ruta democracia… No es justo que se coloque como chivo expiatorio o como víctima y a los partidos como verdugos, eso no es bueno para Venezuela ni para la unidad, tampoco es bueno que los diputados de los grupos que apoyamos la propuesta sean sometidos a presiones en privado y en público”.

Reiteró que desde el 2020 se construyó un conceso real que el gobierno que decidió que el interinato era hasta 4 de enero de 2023, incluyendo a Voluntad Popular, “no estamos faltando al consenso nosotros, son otros factores políticos que habían dado su palabra”.

Mateus explicó que el presidente de la AN debe separarse de su cargo para asumir la presidencia e iniciar los pasos para las elecciones en 30 días. “Pero hemos tenido a un presidente de la AN que también asume la presidencia encargada, sin independencia de poderes, lo que era provisional se convirtió en perpetuo”.

Dijo que el estatuto en su reforma da herramientas suficientes para proteger los activos en Inglaterra, Estados Unidos y Portugal. “Si esos estados devuelven activos a Maduro ellos tendrán que responder por hacerlo a un violador de derechos humanos que tiene causa en la Corte Penal Internacional (CPI)”.

El diputado Freddy Guevara de VP expresó que este hecho “da vergüenza… No sé cómo llegamos a este punto… Este es el primer suicidio político trasmitido por redes sociales”.

Insistió en que en estos momentos no hay unidad y que la reforma no fue consultada ni validada con especialistas. “Ahora Citgo, el oro, el Fondo Monetario Internacional, todo eso depende de ustedes, por un conflicto político… Los irresponsables son los que voten por la reforma… Ya nos han llamado nuestros aliados internacionales para decirnos que no pueden garantizar que se puedan proteger los activos con esta reforma”.

Expresó que no cree que algunos diputados hayan cedido a presiones. “Muchos de ustedes han sagrado conmigo, han estado presos”.