El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, acusa al régimen de mentir descaradamente sobre las cifras de contagios del coronavirus en Venezuela.

El mandatario interino reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, dijo este lunes en rueda de prensa, que la administración de Nicolás Maduro no dice la verdad de los casos de personas contagiadas en el país con el COVID-19.

Guaidó refirió, que hasta el pasado 19 de marzo, la aproximación de casos positivos de COVD-19 en la nación eran de 200.

“Pareciera evidente, luego de haber escuchado ayer (domingo 22 de marzo) al dictador, que la dictadura miente descaradamente y nos pone en riesgo por el manejo irresponsable. Esa información (la cifra de contagios aproximados en el país) la obtuvimos a través de uno de los ministerios preocupados porque se estaba ocultando información en Venezuela”.

En horas de la noche de este lunes, la vicepresidenta de gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez anunció que las cifras se elevaron a 84 casos, destacan que 3 nuevos casos se detectaron en Barinas, 2 en Aragua, uno en Caracas y uno en Miranda.

Juan Guaidó sostiene que ocultar información no beneficia en nada al combate de la pandemia, pues “la primera medida que se debe tomar para la atención de la emergencia son cifras, números, aislamiento, barrera biológica para poder dimensionar la potencial emergencia y crecimiento exponencial”.

El presidente encargado recordó, que el primer elemento que el mundo tiene para enfrentar al COVID-19 es la información; pero en Venezuela, la administración de Nicolás Maduro lo que ha hecho es emprender una ola de represión y persecución contra periodistas, trabajadores de la salud, y quienes ofrezcan alguna aproximación de la situación real de lo que se vive; lo que pone en evidencia que “el Estado no tiene capacidad para atender la pandemia”.

Guaidó señaló que una de las pruebas de que la administración chavista miente sobre las cifras, es la “incongruencia de los números que ha presentado”, y citó como ejemplo que el 18 de marzo habían informado que ese día no se reportaron casos positivos; pero el 19 de marzo presentaban una lámina que reflejaba que habían seis casos nuevos.

“Como Gobierno encargado y en nombre de la Asamblea Nacional le advertimos hoy al mundo que esto viene a agravar la potencial catástrofe que teníamos en puertas hace un año. No se puede asumir el modelo Chernobyl para atender la emergencia”.

Guaidó informó que instruyó al Comisionado Presidencial ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, y a los diputados Manuela Bolívar y José Manuel Olivares; a hacer un inventario de requerimientos que se necesitarán para enfrentar la emergencia dado el crecimiento de la curva de crecimiento exponencial de los casos.

Cifras rojas

El presidente interino del país pidió a los venezolanos rescatar la solidaridad para sobrevivir como sociedad a la emergencia.

“Además que no es justo enfrentar la pandemia en la precariedad en la que se encuentran los venezolanos y responsabilizó a la dictadura de la destrucción del aparato productivo”.

“No se puede colocar la carga solamente en los venezolanos. Se debe proveer de gasolina, gas oíl a los productores, a los trabajadores de la salud, de la prensa, a los sectores más vulnerables. No se puede cargar a la empresa privada que ya venía golpeada; no se puede permitir que se pague el Impuesto Sobre La Rente en esta emergencia, por ejemplo”.

Juan Guaidó reveló que en una encuesta breve de impacto sobre los servicios en el país, se tiene que el 83% de los hogares no cuenta con servicio continuo de electricidad; el 71% no recibe agua o es de mala calidad; el 65% del transporte público tiene fallas; el 83% de los comercios presentan fallas en la adquisición de alimentos; y el 56% de la población no cuenta con suministro de gasolina.

Finalmente, reafirmó su mensaje a la Fuerza Armada Nacional (FAN) donde les pide que “no sean cómplices de una emergencia”, como la del coronavirus, publicó Banca y Negocios.